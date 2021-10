By

Eurovision 2022: sarà Torino ad ospitare il festival europeo della musica. Le ultime notizie.

Finalmente è arrivata la decisione sulla città italiana che ospiterà l’Eurovision 2022, il festival europeo della musica con partecipanti in gara da tutti i Paesi del Vecchio Continente e non solo.

Dopo la vittoria dell’Italia con i Maneskin all’edizione 2021 a Rotterdam, tocca al nostro Paese organizzare la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. La selezione tra le città italiane ha portato a restringere le candidate a cinque città: Bologna, Milano, Pesaro, Rimini e Torino, con la clamorosa esclusione di Roma.

Eurovision 2022: sarà Torino ad ospitare il festival europeo della musica

Oggi è stata comunicata la scelta finale della Rai: l’ha spuntata Torino, che era già data per favorita. La candidatura della città era stata lanciata lo scorso luglio dalla sindaca uscente Chiara Appendino, come ricorda Repubblica. La notizia è stata anticipata dall’Ansa e riportata dagli altri media. A breve dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale della Rai.

Torino ha le strutture e le infrastrutture richieste per ospitare una grande manifestazione con l’Eurovision. È dotata di un aeroporto internazionale non lontano dal centro storico, che di recente è diventato anche hub di Ryanair. La città aveva già ospitato una memorabile edizione delle Olimpiadi Invernali, nel 2006.

Nel presentare la candidatura della città, la sindaca Appendino aveva ricordato che Torino ha “spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e facilmente raggiungibili”, con una “offerta ricettiva in grado di accogliere le migliaia di persone che l’evento saprà attrarre”.

Nel capoluogo piemontese è presente anche una sede della Rai. Per la manifestazione arriveranno in città 40 delegazioni da tutta Europa e anche da altri Paesi extraeuropei. Saranno circa 1000 i giornalisti accreditati che dovranno essere ospitati in un’unica sala stampa. La finale dell’Eurovision viene vista solitamente da circa 200 milioni di telespettatori di tutto il mondo.

Oggi esce anche il nuovo singolo dei Maneskin “MAMMAMIA“.

Eurovision Song Contest

L’Eurovision Song Contest (ESC) è un festival musicale internazionale nato nel 1956 a Lugano, per promuovere lo scambio culturale e la pace tra i Paesi europei, dopo la Seconda guerra mondiale. Viene organizzato ogni anno dai membri dell’Unione europea di radiodiffusione. È trasmesso nella maggior parte dei Paesi europei sul network Eurovisione, da cui prende il nome. Viene trasmesso anche in altri continenti e negli ultimi anni è diventato popolare anche negli Stati Uniti e in Canada.

Ogni anno, l’Eurovision si tiene in una città del Paese vincitore della precedente edizione. L’ultima edizione è stata nei Paesi Bassi. Il prossimo anno sarà in Italia, dopo la vittoria dei Maneskin, e appunto a Torino, come ha deciso la Rai.

L’Italia fino al 2021 aveva vinto solo due volte l’Eurovision, nel 1964 con Gigliola Cinquetti e nel 1990 con Toto Cotugno. Nel 1965 il festival si è svolto a Napoli e nel 1991 a Roma. Nel corso degli anni ’90 l’Italia ha saltato alcune edizioni della manifestaizone e poi è mancata dal 1997 al 2010 per ben 13 edizioni, fino al ritorno nel 2011 con l’ingresso nei Big Five, i cinque Paesi che grazie ai loro investimenti partecipano direttamente alla finale dell’evento.

Per ulteriori informazioni sull’Eurovision: eurovision.tv