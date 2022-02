Carnet Frecce di Trenitalia: le ultime offerte per l’alta velocità low cost. Le informazioni da non perdere.

Per i vostri viaggi tra le città italiane i treni ad alta velocità sono pratici e comodi. Vi permettono di raggiungere i centri cittadini evitando i lunghi spostamenti verso e dagli aeroporti a cui obbligano i viaggi in aereo. Inoltre si evitano i lunghi e fastidiosi controlli in aeroporto.

Viaggiare con l’alta velocità è anche economico se si approfitta delle tante offerte disponibili. Qui vi segnaliamo le ultime da Trenitalia che propone nuovi pacchetti di viaggio scontati con i suoi carnet. I nuovi ribassi sono davvero convenienti. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle ultime offerte.

Leggi anche –> Viaggia gratis in compagnia sui treni regionali: l’offerta di Trenitalia

Carnet Frecce di Trenitalia: le offerte per l’alta velocità low cost



Non dovete perdervi per nulla al mondo le ultime offerte di Trenitalia con il nuovo Carnet Frecce, per viaggiare sui treni ad alta velocità a prezzi scontati. La promozione è valida per tutti i treni “Freccia” di Trenitalia: Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento.

Se acquistate un Carnet avrete uno sconto extra del 10% su quello già applicato con l’acquisto dei pacchetti di viaggio per i treni alta velocità. La promozione è disponibile fino al 31 marzo 2022. Affrettatevi per acquistare il vostro Carnet.

Le offerte di Trenitalia:

con un Carnet di 5 viaggi avrete uno sconto del 20% sul prezzo base,

avrete uno sul prezzo base, il Carnet di 10 viaggi ha lo sconto del 30% rispetto al prezzo base,

ha lo rispetto al prezzo base, il Carnet da 15 viaggi prevede uno sconto del 40%, sul prezzo base.

Ciascun tipo di Carnet prevede un ribasso ulteriore del 10% rispetto allo sconto applicato nel pacchetto originario (-10% con 5 viaggi, -20% con 10 viaggi, -30% con 15 viaggi).

Treni Intercity

Segnaliamo, inoltre, i Carnet con lo sconto anche per i treni Intercity di Trenitalia.

Il Carnet di 5 viaggi prevede lo sconto del 10% rispetto al prezzo base,

prevede lo rispetto al prezzo base, mentre il Carnet di 10 viaggi ha uno sconto del 20% sul presso base,

ha uno sul presso base, infine il Carnet di 15 viaggi prevede uno sconto del 30% sempre sul prezzo base.

l Carnet di viaggi sono nominativi, utilizzabili entro 180 giorni e sono riservati ai titolari di CartaFRECCIA. La CartaFRECCIA può essere richiesta gratuitamente. Al termine dei 180 giorni non è più possibile utilizzare il Carnet per le prenotazioni residue. Le prenotazioni possono essere utilizzate solo dall’intestatario del Carnet.

Il Carnet può essere acquistato sul sito web ufficiale di Trenitalia (al link Abbonamenti e Carnet), tramite App Trenitalia, nelle Agenzie di viaggio, alle biglietterie, alle macchinette self service o chiamando il Call Center (numero a pagamento).

Per ulteriori informazioni sulla promozione: www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/i_nostri_carnet.html

Leggi anche –> Frecciarossa Milano – Parigi: le offerte low cost da prendere subito