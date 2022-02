Danimarca e Norvegia tolgono tutte le restrizioni anti-Covid. Le ultime notizie.

In questi giorni vengono allentate diverse restrizioni anti-Covid in tutta Europa e si è tornati a viaggiare tra i Paesi UE con il solo Green pass e senza tampone aggiuntivo per i vaccinati o guariti. Scelte dovute alla flessione della curva epidemica che quasi ovunque ha raggiunto il picco, anche se i contagi restano ancora alti.

Così, mentre alcuni Paesi prorogano alcune limitazioni (come in Italia per mascherine all’aperto e chiusura delle discoteche ma solo per altri 10 giorni), altri invece tolgono tutto, iniziando la fase di convivenza con la pandemia.

È il caso della Danimarca che dal 1° febbraio ha eliminato tutte le restrizioni, incluso obbligo di mascherina e Coronapas (il Green pass danese), seguita dalla Norvegia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Danimarca e Norvegia tolgono tutte le restrizioni anti-Covid

Con una decisione da alcuni ritenuta azzardata e nonostante i 40mila casi giornalieri, la Danimarca ha deciso di rimuovere tutte le restrizioni anti-Covid. Via obbligo di mascherine, via il Coronapas, il Green pass danese per accedere ai locali pubblici, cancellati gli orari ridotti per bar e ristoranti, riaperti anche i locai notturni con l’abolizione dei limiti agli assembramenti. Le mascherine restano obbligatorie solo negli ospedali.

Le autorità danesi hanno concluso che si è arrivati al momento in cui si può convivere con il virus e che il Covid-19 non è più una malattia “socialmente pericolosa”, grazie soprattutto all’alto tasso di immunizzazione nel Paese: oltre il 60% della popolazione ha ricevuto la terza dose di vaccino e tenendo anche conto delle persone che hanno contratto il virus e sono guarite di recente, i danesi immunizzati sarebbero circa l’80%.

La Danimarca è il primo Paese dell’Unione Europea a togliere tutte le restrizioni anti-Covid. Le uniche limitazioni che resteranno in vigore sono quelle per gli arrivi di persone non vaccinate da Paesi fuori dall’area Schengen.

L’esempio della Danimarca è stato seguito dalla Norvegia che proprio il 1° febbraio ha annunciato di voler eliminare se non tutte almeno gran parte delle restrizioni anti-Covid. Nonostante i contagi siano ancora elevati anche in questo Paese, il picco sembra raggiunto e il Primo ministro norvegese ha dichiarato di ritenere improbabile che un’impennata nei casi di Coronavirus possa mettere in crisi il sistema sanitario.

L’abolizione delle restrizioni ha effetto immediato. Sono aboliti l’obbligo di telelavoro da casa, il limite di 10 persone per le visite nelle case private, mentre bar e ristoranti potranno di nuovo servire alcolici dopo le 23.00. Resteranno comunque alcune restrizioni, come l’obbligo di distanziamento di almeno un metro e di mascherine nei contesti di sovraffollamento.

Gli altri Paesi

Nel frattempo, anche la Finlandia conta di rimuovere tutte le restrizioni anti-Covid come la Danimarca. L’eliminazione delle misure restrittive sarà negoziata tra le forze politiche in Parlamento. Mentre, come sappiamo, molte restrizioni sono state abolite anche le Regno Unito.