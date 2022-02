Cielo notturno di febbraio 2022: le congiunzioni da vedere

Cielo notturno di febbraio 2022: le congiunzioni tra Luna e pianeti da ammirare questo mese. Tutte le informazioni.

Nuovo mese e nuovi fenomeni da ammirare nel cielo notturno. In attesa della Luna piena di febbraio, chiamata Luna della neve o di ghiaccio, secondo le tradizioni del nativi americani e anche dei Celti, scopriamo cosa guardare e ammirare nel cielo del mese.

Tra gli eventi da ammirare questo mese, ancora avaro di stelle cadenti, abbiamo diverse congiunzioni tra la Luna e i pianeti, soprattutto all’alba. Saremo costretti a una levataccia ma lo spettacolo ripagherà di ogni fatica.

La prima congiunzione del mese sarà già questa sera, 2 febbraio, tra Giove e la Luna. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Cielo notturno di febbraio 2022: le congiunzioni da ammirare

La volta celeste di febbraio è dominata dalle costellazioni invernali, con Orione protagonista del cielo notturno e facilmente individuabile a Sud, con le tre stelle allineate della cintura (da sinistra: Alnitak, Alnilam e Mintaka) e le luminose Betelgeuse (rossa) e Rigel (azzurra).

Più in alto nel cielo possiamo osservare il Toro, con la rossa Aldebaran, e l’Auriga con la brillante stella Capella, poi i Gemelli, con le stelle principali Castore e Polluce. Più in basso a sinistra rispetto ad Orione, troviamo la costellazione del Cane Maggiore, dove brilla Sirio, la stella più luminosa del cielo. Invece, il Cane Minore si trova più in alto a sinistra, on la stella Procione. Nel cielo settentrionale, verso Est, troviamo l’Orsa Maggiore e Minore.

La Luna, che è stata Nuova il 1° febbraio, sarà al Primo Quarto martedì 8 febbraio, mentre il plenilunio sarà il 16 febbraio e l’Ultimo Quarto il 23.

Nel mese di febbraio migliora l’osservabilità dei pianeti Venere e Marte, da ammirare nelle prime ore del mattino, prima dell’alba. I due pianeti saranno anche protagonisti di spettacolari congiunzioni con la Luna. Ecco quali.

Le congiunzioni di febbraio 2022

Dall’UAI – Unione Astrofili Italiani, ecco le congiunzioni da ammirare nel cielo del mese di febbraio 2022. Spettacoli per i quali vale la pena di fare qualche piccolo sacrificio.

Luna – Giove: la sera di mercoledì 2 febbraio il sottile falcetto di Luna crescente tramonta poco prima di Giove. Sarà l’ultimo incontro serale tra la Luna e un pianeta. Poi, i pianeti saranno visbli solo al mattino presto, prima dell’alba, e così anche le congiunzioni fra questi e la Luna.

Luna – Pleiadi: la notte del 9 febbraio la Luna sarà poco oltre il Primo Quarto, tra le Iadi e Aldebran da un lato e l’ammasso stellare delle Pleiadi dall’altro, nella costellazione del Toro.

Venere – Marte: la congiunzione tra i due pianeti sarà visibile all’alba del 13 febbraio sull’orizzonte a Sud-Est, nella costellazione del Sagittario.

Luna – Marte – Venere: imperdibile congiunzione alle prime luci dell’alba del 27 febbraio. La coppia di pianeti, Venere e Marte, ancora insieme nella costellazione del Sagittario, si incontrerà con la falce di Luna calante in un suggestivo allineamento, visibile in direzione Sud-Est.

Luna – Mercurio – Saturno: negli ultimi giorni di febbraio, nel cielo a Sud-Est all’alba, si potrà ammirare una spettacolare concentrazione di pianeti: Venere e Marte più facili da osservare, alti in cielo nella costellazione del Sagittario, Mercurio e Saturno più difficili da scorgere, molto bassi sull’orizzonte nel Capricorno. Al mattino presto del 28 febbraio ai quattro pianeti si unirà la sottilissima falce di Luna calante.