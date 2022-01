Arrivi in Italia dai Paesi Ue: basterà il Green pass, niente più tamponi negativi. Arrivano le nuove regole di viaggio.

Approvato l’atteso aggiornamento delle regole di viaggio in Italia. Chi rientra o arriva dai Paesi dell’Unione Europea dovrà avere con sé soltanto il Green pass e non sarà più obbligato a sottoporsi a tampone negativo prima della partenza.

L’Italia, infatti, lo scorso dicembre, con il diffondersi della variante Omicron, aveva introdotto l’obbligo di tampone negativo (molecolare o antigenico) per tutti gli arrivi dall’estero, Paesi UE inclusi, anche per viaggiatori vaccinati o guariti. L’obbligo era stato previsto fino al 31 gennaio e come, anticipato, cesserà il 1° febbraio. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Arrivi in Italia dai Paesi Ue: basterà il Green pass, niente più tamponi

Con una nuova ordinanza, il ministro della Salute Roberto Speranza ha aggiornato le regole di viaggio anti-Covid per l’Italia. Come era stato anticipato, dal prossimo 1° febbraio non sarà più necessario il tampone negativo per chi arriva in Italia dai Paesi dell’Unione Europea. L’obbligo era stato introdotto lo scorso dicembre, fino al 31 gennaio. Sarà sufficiente il Green pass, italiano o europeo.

L’eliminazione dell’obbligo di tampone per i viaggiatori in arrivo dalla UE recepisce la nuova raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle nuove regole per la circolazione in sicurezza all’interno della UE. I 27 Paesi membri hanno convenuto nell’ultima riunione del Consiglio di eliminare le restrizioni di viaggio, introdotte dai singoli Stati negli ultimi mesi per contenere la diffusione dei contagi Covid, e di consentire la circolazione dei viaggiatori con il solo Certificato digitale Covid-19, il Green pass europeo, a partire dal 1° febbraio. Dunque, non dovrà essere più richiesto il tampone aggiuntivo rispetto al Certificato Covid (per vaccinati e guariti).

Con la nuova ordinanza l’Italia accoglie questa raccomandazione. L’eliminazione del tampone per arrivare nel nostro Paese, comunque, era già prevista.

Nuovi corridoi turistici

Nella stessa ordinanza del ministro della Salute, vengono confermate anche le regole di viaggio sui corridoi turistici Covid-free, introdotte lo scorso 28 settembre. I corridoi turistici, già operativi verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana (Santo Domingo) ed Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam), sono stati estesi ad altre sei destinazioni: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese.

Aumentano, dunque, le occasioni di viaggio e si semplificano le regole per gli spostamenti nella UE.

