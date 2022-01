San Valentino all’agriturismo, le offerte da prenotare subito. Tutte le informazioni utili.

Con la fine del mese di gennaio e l’arrivo di quello di febbraio, si avvicina una data importante per tutte le coppie di innamorati: San Valentino. Il 14 febbraio, giorno del santo originario di Terni e patrono degli innamorati, sarà quest’anno di lunedì. I più fortunati potranno prendersi un giorno di vacanza. Tutti, comunque, potranno organizzare una fuga d’amore per il weekend, lungo o breve che sia.

Le incertezze della pandemia ci portano ancora a preferire il turismo di prossimità, quello non lontano da casa e verso mete poco frequentate. In quest’ottica le proposte di viaggio in agriturismo sono l’ideale. Non c’è weekend d’amore più bello di quello trascorso lontano da tutto e da tutti, in una splendida e antica dimora isolata, immersa nella natura, tra bellezze paesaggistiche e offerta gastronomica di qualità. Per cene romantiche e passeggiate all’aria aperta.

Ecco dove andare, di seguito vi segnaliamo le offerte migliori e imperdibili.

Leggi anche –> Trenitalia: sconti al Museo Egizio di Torino per chi viaggia con i treni regionali

San Valentino all’agriturismo, le offerte da prenotare subito

Trascorrere il weekend di San Valentino in agriturismo è la proposta migliore per chi cerca tranquillità e un luogo isolato, romantico, lontano dalla confusione. Un soggiorno di una o due notti in agriturismo, con cenetta romantica, è l’ideale. Avrete la possibilità di viaggiare anche senza allontanarvi troppo da casa, grazie alla vasta offerta di agriturismi sul nostro territorio, e di fare un’esperienza indimenticabile, in luoghi di straordinaria bellezza.

Qui riportiamo alcune delle migliori offerte per San Valentino in agriturismo, ecco le occasioni da prenotare subito. Le offerte sono dal portale Agriturismi.it.

Montefalco (Perugia) – Umbria

Agriturismo I Mille Ulivi

Tipologia: Romantico

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti: 1

Ospiti: 2

Prezzo a persona: 55 Euro

Novello (Cuneo) – Piemonte

Locanda Del nocciolo

Tipologia: Romantico

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti: 1

Ospiti: 2

Prezzo a persona: 55 Euro

Pastrengo (Verona) – Veneto

Agriturismo Sambuco

Tipologia: Romantico

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti: 1

Ospiti: 2

Prezzo per la stanza: 60 Euro

Gubbio (Perugia) – Umbria

Agriturismo La Contessa Quarter Horse

Tipologia: Benessere

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti: 1

Ospiti: 2

Prezzo a persona: 70 Euro



Porto Cesareo (Lecce) – Puglia

Agriturismo Tenuta Carrino

Tipologia: Romantico

Trattamento: Solo Pernottamento

Numero notti: 1

Ospiti: 2

Per la stanza: 90 Euro

Torella dei Lombardi (Avellino) – Campania

Agriturismo Bellofatto

Tipologia: Romantico

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti: 1

Ospiti: 2

Per la stanza: 130 Euro

Pimonte (Napoli) – Campania

Agriturismo La casa del ghiro

Tipologia: Biologico

Trattamento: Pensione Completa

Numero notti: 2

Ospiti: 2

Prezzo a persona: 135 Euro

Frontino (Pesaro e Urbino) – Marche

Agriturismo La Spiga D’Oro

Tipologia: Romantico

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti: 1

Ospiti: 2

Per la stanza: 150 Euro

Radicofani (Siena) – Toscana

Agriturismo Podere San Giorgio

Tipologia: Romantico

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti: 2

Ospiti: 2

Per l’appartamento: 179 Euro

Volta Mantovana (Mantova) – Lombardia

Agriturismo Bortolino

Tipologia: Romantico

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti:: 1

Ospiti: 2

Per la stanza: 189 Euro

Pomarance (Pisa) – Toscana

Agriturismo Le selvole

Tipologia: Romantico

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti: 2

Ospiti: 2

Per L’appartamento: 190 Euro

Leggi anche –> Viaggia gratis in compagnia sui treni regionali: l’offerta di Trenitalia