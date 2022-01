Trenitalia: sconti al Museo Egizio di Torino per chi viaggia con i treni regionali. La promozione da prendere subito.

Visitare il favoloso Museo Egizio di Torino è oggi più facile e più conveniente se raggiungete il capoluogo piemontese con i treni regionali. L’occasione viene da Trenitalia che ha attivato una promozione che offre uno sconto sul biglietto di ingresso al museo.

Si tratta di una delle tante iniziative in convenzione che permette ai clienti Trenitalia di beneficiare di sconti e agevolazioni per partecipare a eventi culturali, spettacoli e visitare luoghi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Se avete in programma di visitare il ricchissimo Museo Egizio di Torino non dovete lasciarvi sfuggire la promozione di Trenitalia che offre sconti sul prezzo del biglietto di ingresso ai suoi clienti che raggiungeranno la città con i treni regionali.

Per arrivare a Torino in treno sono disponibili i treni regionali veloci da Milano, Genova, Cuneo, Savona e i regionali da Aosta. Inoltre, sono circa 300 i treni del servizio ferroviario metropolitano (SFM) he collegano Torino con tutta la Regione e le località di Pinerolo e Chivasso, Bra e Alba, Asti, Fossano, Susa e Bardonecchia.

Gli sconti sul biglietto di ingresso al Museo Egizio sono:

da 15 a 12 euro per il biglietto singolo ,

, da 30 a 28 euro per il Family Ticket, riservato a 2 adulti e 2 minori.

Per poter usufruire degli sconti è necessario essere in possesso di un titolo di viaggio (per la riduzione sul Family Ticket almeno un membro della famiglia), anche con applicazione sovraregionale o integrato Formula, valido da o per Torino, anche nei 3 giorni precedenti o successivi alla data del viaggio. Il titolo di viaggio va conservato durante la visita del Museo. Il biglietto di ingresso al Museo Egizio con lo sconto va acquistato obbligatoriamente online sul sito www.museoegizio.it, scegliendo dal menù l’opzione per il biglietto ridotto.

La promozione di Trenitalia è valida fino al 28 febbraio 2022.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/treni_regionali/piemonte/museo-egizio-di-torino.html