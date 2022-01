Tre borghi italiani dove riaccendere passione e romanticismo nella coppia

Dove riaccendere la passione e il romanticismo nella coppia? Tre borghi italiani che potrebbero aiutarvi ad emozionarvi.

Qualche giorno fa è andato in onda, per l’ennesima volta, il film cult 50 Sfumature di Grigio. E, inutile nasconderlo, molte donne e uomini si saranno chiesti che fine abbia fatto la passione nella propria coppia. Fortunatamente però, non tutto è perduto e se c’è l’amore alla base, vi possono venire incontro alcune destinazioni romantiche per riaccendere la scintilla. Vediamo allora insieme tre borghi italiani che vi faranno sentire innamorati come il primo giorno.

Gli effetti della pandemia sulle relazioni

Lo stanno dicendo tutti. Giornalisti, scienziati, psicologi… tra gli effetti del Covid non ci sono solo problematiche fisiche, ma anche psicologiche. Gli adolescenti perdono il contatto con gli amici e con gli amori. Gli adulti sono talmente travolti da un’ondata di responsabilità vista la situazione che non hanno tempo di pensare a niente che esuli dalla casa e dal lavoro.

Difficile quindi mantenere viva la passione, soprattutto visto e considerato che per un anno non hanno fatto altro che dirci di stare lontani, di non abbracciarci, di non baciarci… sembrano solo parole, ma il potere del verbo sulla mente è molto, molto profondo e potente.

Come riaccendere passione e romanticismo grazie a un viaggio

Come sempre però il mondo in cui viviamo è straordinario e per questo motivo ci sono molte location incredibili, ricche di fascino e di romanticismo che possono aiutarvi a riaccendere la passione. Scopriamole insieme.

Cinque Terre : scegliete liberamente uno di questi borghi perchè tutti, nessuno escluso, sono una vera e propria fucina di romanticismo e amore. I tramonti e le albe sul mare faranno l’80% del lavoro, ma anche le cene super intime e affacciate sulle baie delle Cinque Terre sono degli ottimi alleati per riaccendere la passione nella coppia.

: scegliete liberamente uno di questi borghi perchè tutti, nessuno escluso, sono una vera e propria fucina di romanticismo e amore. I tramonti e le albe sul mare faranno l’80% del lavoro, ma anche le cene super intime e affacciate sulle baie delle Cinque Terre sono degli ottimi alleati per riaccendere la passione nella coppia. Vieste : ci spostiamo sul Gargano e già durante il viaggio potreste ascoltare la canzone di Max Gazzé La leggenda di Cristalda e Pizzomunno che narra proprio di una storia mistica e magica d’amore interrotto in questo borgo meraviglioso. Anche qui le location sono spettacolari e il fil rouge dell’amore di questi due giovani rende tutto ancora più romantico e meraviglioso.

: ci spostiamo sul Gargano e già durante il viaggio potreste ascoltare la canzone di Max Gazzé La leggenda di Cristalda e Pizzomunno che narra proprio di una storia mistica e magica d’amore interrotto in questo borgo meraviglioso. Anche qui le location sono spettacolari e il fil rouge dell’amore di questi due giovani rende tutto ancora più romantico e meraviglioso. Torre Alfina: spostandoci invece nel Lazio, nel comune di Acquapendente, si trova questo borgo non romantico… di più! Pensate che il National Geographic lo ha definito come il Bosco di Biancaneve per la sua meraviglia. Qui, i più romantici e avventurosi potranno inoltrarsi nella foresta e ammirare anche uno dei castelli più belli del Lazio.

Questi sono tre suggerimenti relativi ai borghi più romantici d’Italia che potrebbero aiutarvi a ritrovare un po’ di passione e di amore nella coppia. Certo, gran parte del lavoro dovete farlo voi, con un semplice gesto: dimenticarvi per un po’ dello stress che avete a casa e concentrarvi solo di voi.