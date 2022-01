Il borgo imperdibile da vedere in inverno in Liguria, con e senza neve

Sapete qual è il borgo più bello della Liguria da vedere in inverno? Tenetevi forte perché è uno dei paesini caratteristiche delle Cinque Terre.

Pensare di andare a fare una vacanza in Liguria in inverno può sembrare strano. Questa regione, normalmente, viene presa d’assalto in estate quando si può andare al mare e godere del sole e delle spiagge. E invece anche in inverno la Liguria offre moltissimi panorami, città e borghi da visitare e scoprire. Qual è allora il borgo più bello della Liguria da vedere in inverno? A gran voce, tra i tanti, spicca fra tutti Vernazza.

Vernazza: il borgo più bello della Liguria da vedere in inverno

Ci piace vincere facile? Forse, ma a considerare Vernazza uno dei borghi più belli della Liguria in estate non siamo solo noi, ma i tantissimi visitatori che approdano alle Cinque Terre. Ciò che la rende speciale a la sua collocazione e l’impatto visivo che si ha non appena si arriva dall’alto e la si ammira in tutto il suo splendore. Certo, vedere la neve a Vernazza in inverno non è facile: siamo sul mare e le temperature miti della Riviera rendono difficile la comparsa di abbondanti nevicate. Eppure guardando online e frugando nei ricordi potrete vedere le immagini di Vernazza con la neve nel 2012!

Cosa fare e cosa vedere a Vernazza?

Cosa fare e cosa vedere quindi nel borgo più affascinante della Liguria in inverno? Vernazza, in provincia di La Spezia, offre tantissime attività: trekking, pesca, passeggiate da sogno… Ritrovatevi nel “Cantu de Musse” una piazzetta dedicata alle chiacchiere che conserva questo nome dialettale storico. Da qui potrete ammirare la chiesa del 1300 dedicata a Santa Margherita di Antiochia e riempirvi gli occhi con le meravigliose casette colorate affacciate sul mare (sì, proprio come avete visto nel film della Disney, Luca!). Girovagate per i caruggi e intraprendete uno dei tanti percorsi panoramici che vi porteranno a scoprire le Cinque Terre.

Qual è il piatto tipico?

Se siete degli inguaribili golosi sappiate poi che a Vernazza c’è un piatto tipico: il tian Vernazza. Altro non è che un tegame di acciughe, esclusivamente di Monterosso, con pomodori e patate.