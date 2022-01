La promozione incredibile di Wizzair per volare in Italia e in Europa a partire da appena 2 euro e 99 centesimi

In questi anni di low cost ci siamo abituati a vedere offerte incredibili con prezzi bassissimi, ma la promozione lanciata da Wizzair è davvero senza precedenti. Già perché la compagnia ungherese ha lanciato un’offerta con voli pressoché gratis a partire da 2.99 euro. Una cifra irrisoria per volare fino al 20 marzo in tutta Italia. La promozione infatti riguarda solo i voli da e per il nostro Paese.

Offerta di Wizzair: biglietti quasi gratis per volare in Italia

L’offerta di Wizzair è di quelle che lascia davvero a bocca aperta e a cui è impossibile rinunciare. Il volo è infatti pressoché regalato! Come sempre in questi casi bisogna però sbrigarsi: la promozione con i biglietti a 2.99 euro riguarda 10 mila posti distribuiti per tutte le destinazioni italiane del network fino al 20 marzo.

Ma non temete: se non trovate i biglietti a 2.99 euro, ce ne sono altrettanti ad appena 4.99 euro, meno di un menù in una fast food per poi salire a 9.99 euro. Prezzi sempre estremamente bassi.

Il periodo di volo della promozione è da oggi 21 gennaio al 20 marzo 2022, ovvero il giorno prima dell’inizio della primavera. Un viaggio per San Valentino con la propria dolce metà oppure una vacanza con gli amici per assistere a un Carnevale, da Venezia a Putignano in Puglia.

L’offerta di Wizzair riguarda infatti solo i voli da e per l’Italia. Ma ciò non è certo un male viste le tante meraviglie da vedere nel nostro Paese e le difficoltà di spostamento in questo periodo di pandemia.

Tenete a mente però che per viaggiare così leggeri economicamente, dovete farlo anche in senso letterale. Ovvero il prezzo di soli 2.99 euro è inteso per la tariffa base, ossia quella che include solo una piccola borsa (40*20*30) da portare con voi e sistemare sotto il sedile anteriore. Se volete portare con voi anche un trolley dovete acquistare Wizz Priority che include per l’appunto il trolley e l’imbarco prioritario. Ma ha un costo di circa 18 euro a tratta.

Dove andare con Wizzair

Se state pensando a dove andare per approfittare dell’offerta di Wizzair e regalarvi – quasi gratis – un viaggio in Italia, ecco alcune interessanti combinazioni di viaggio.

Da Roma Fiumicino si parte per Catania per ammirare questa meravigliosa città perla del Barocco al prezzo di appena 5.98 euro andata e ritorno. Si parte venerdì 18 febbraio e si torna domenica 20 o lunedì 21 febbraio.

E da Milano Linate si vola invece a Bari, per visitare magari Alberobello, per soli 9.98 euro. Si parte venerdì 18 febbraio e si torna martedì 22 febbraio.

Wizzair è operativa in Italia da 14 aeroporti: Alghero, Bari, Bologna, Catania, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Pisa, Roma, Torino, Venezia Treviso e Verona.