Offerta lampo Ryanair: voli super scontati solo fino a mezzanotte

Le offerte last minute e lampo di Ryanair che durano fino alla mezzanotte di questa sera. Cosa non potete perdervi.

Fan delle offerte last minute tenetevi pronti. Questa sera a mezzanotte, quindi alla fine della giornata di oggi martedì 18 gennaio, scadrà la promozione lampo di Ryanair che vi permette di acquistare tantissimi voli a dei prezzi super convenienti. Questa è l’ennesima promozione che la compagnia aerea sta lanciano in questo particolare periodo storico. Molto probabilmente tutto per via dell’emergenza da Coronavirus che, fra i tanti settori che ha colpito, ha calato la sua ascia anche pesantemente sul settore dei viaggi.

L’offerta lampo di Ryanair

Ryanair, così come tante altre compagnie aeree low cost, sta cercando di incentivare i clienti a prenotare un volo aereo e, per farlo, sfrutta la carta sconti. Tante le offerte attive ora proprio da Ryanair, ma nelle ultime ore è arrivata questa promo lampo che scade alla mezzanotte di oggi, 18 gennaio.

Acquistando ora un biglietto da usare dal 18 gennaio a al 16 febbraio 2022 potrete prenotare un volo a soli 15 euro per delle destinazione veramente pazzesche questa volta. Che ne dite di volare a Budapest, oppure in Giordania per un viaggio mistico e conturbante. Ma anche Oslo, varie città spagnole e portoghesi, ma anche Irlanda, Marocco, Francia… Potete scegliere la destinazione che più vi aggrada, partendo dall’aeroporto che è più vicino a casa vostra.

Ma non è tutto, grazie all’opzione Zero Spese di Modifica, si possono cambiare i dati e le date delle prenotazioni effettuate tra il 26 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022 con voli in partenza fino al 30 settembre 2022 incluso, senza pagare il supplemento cambio volo. Le possibilità di prenotare una vacanza e un volo in questo periodo dell’anno sono quindi super interessanti e perfette per tutti. Che ne dite? È tempo di prenotare un volo?