Un anno gratis in Sicilia, il soggiorno dei sogni offerto da Airbnb. Tutto quello che bisogna sapere.

Soggiornare un anno gratis in Sicilia? Non è un sogno ma un’esperienza reale che sarà possibile nel grazioso borgo di Sambuca, grazie a un concorso bandito da Airbnb. Il soggiorno offerto sarà all’interno di una delle case che in questi anni il Comune ha messo in vendita a 1 euro e che hanno attirato tantissimi acquirenti da tutto il mondo. Naturalmente sarà una casa interamente ristrutturata e abitabile, con tutti i comfort.

Sambuca di Sicilia è un piccolo borgo rurale della provincia di Agrigento, che sorge sulle colline della Valle del Belice, a circa 80 km a sud di Palermo. Ecco come fare per partecipare.

L’iniziativa delle case vendute a 1 euro, lanciata qualche anno fa dal Comune di Sambuca di Sicilia per contrastare lo spopolamento del borgo e recuperare il patrimonio edilizio, ha avuto un’eco internazionale e un successo strepitoso, attirando curiosi e soprattutto acquirenti e nuovi residenti da tutto il mondo. Americani, tedeschi, olandesi e tanti altri sono arrivati nel borgo siciliano alla ricerca del loro buon ritiro. Non solo case vacanze ma per viverci diversi mesi all’anno, grazie allo smart working.

Tra gli acquirenti delle case c’era anche Airbnb, il noto portale di affitti di case e appartamenti per periodi brevi tramite il quale i proprietari possono mettere a disposizione la loro casa o parte di essa a turisti, a chi viaggia per lavoro o si sposta per partecipare a eventi.

Airbnb ha acquistato e ristrutturato una di queste case di Sambuca di Sicilia e ora la mette in offerta per un soggiorno di un anno completamente gratuito. La casa era una vecchia dimora abbandonata nei pressi del Belvedere di Sambuca, affacciato sulla Valle del Belice. Airbnb l’ha fatta ristrutturare dallo studio di architettura Didea, di Palermo, che ha realizzato un’abitazione dal design elegante e moderno che rispetta la struttura originale, le tradizioni e lo stile architettonico locali.

Come partecipare

La casa di Airbnb a Sambuca di Sicilia viene messa a disposizione gratuitamente per un periodo minimo di tre mesi fino a un anno. Il beneficiario dovrà essere disposto a trasferirsi per questo periodo in Sicilia e potrà portare anche la propria famiglia, per un massimo di 4 persone in totale (2 adulti e 2 bambini).

Il soggiorno nella casa sarà offerto gratuitamente a una condizione: affittare una delle stanze sul portale Airbnb per almeno 9 mesi durante i 12 di permanenza. In cambio il beneficiario potrà trattenere per sé i profitti derivanti dall’affitto.

Tra i requisiti richiesti per partecipare al bando: la maggiore età e la padronanza dell’inglese. Le candidature vanno presentate sul sito airbnb.it/1eurohouse fino al 18 febbraio. La casa a Sambuca di Sicilia sarà disponibile dal 30 giugno prossimo.

L’iniziativa punta a promuovere il turismo consapevole e soprattutto il patrimonio culturale dell’Italia rurale in tutto il mondo. C’è da scommettere che avrà grande successo.