Bill Gates ha comprato un hotel in Italia

Bill Gates investe in Italia e si aggiudica l’hotel più antico di Venezia: una struttura di spicco e valore storico.

Con il noto marchio hôtellerie Four Seasons, Bill Gates approda a Venezia e acquista l’hotel più antico di tutta la laguna: l’hotel Danieli.

La società del famoso imprenditore nata in Canada, ha già acquistato un gran numero di strutture, supera infatti un centinaio di hotel e resort di prestigio, sparsi in 47 Paesi.

Questo acquisto non è l’unico fatto in Italia: recentemente la medesima azienda ha comprato anche il San Domenico di Taormina, oltre alla riapertura del Four Seasons di Milano.

Bill Gates e l’acquisto in Laguna

Ad oggi l’Hotel Danieli è gestito dal team americano Marriott, per quanto riguarda i lavori da fare il gruppo Four Seasons ha programmato una somma di circa 30 milioni di euro per tutte le pratiche di ristrutturazione.

A oggi è stato già predisposto un piano dei lavori che prevede la ristrutturazione dell’immobile per mano del designer Pierre-Yves Rochon. La nuova veste dell’Hotel Danieli sarà pronta entro il 2024 e potrà contare al suo interno fino a 200 camere, entrando negli “oltre 50 progetti in fase di pianificazione e sviluppo”.

La storia dell’hotel Danieli di Venezia

L’hotel è in attivo da 200 anni, è il più antico hotel di tutta la laguna, si trova vicino a Piazza San Marco, ed è formato da ben 3 edifici: Palazzo Dandolo, Palazzo Casa Nuova e Palazzo Danieli Excelsior. Il Palazzo Dandolo è tra i più nobili palazzi della città, comprato nel 1822 da Giuseppe Dal Niel, il quale lo fece diventare un albergo dal nome Danieli.

I personaggi illustri che vi hanno soggiornato

La grandiosa e antica storia di questa prestigiosa struttura è gremita da volti illustri: niente meno che che Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio, i quali scelsero questo albergo nella loro prima notte. Mentre la stanza numero 10 vide consumarsi un’altra storia romantica tra George Sand e Alfred de Musset. Ma non è finita qui, le mura del Danieli ha visto anche volti famosi della letteratura, musica e del mondo cinematografico come Goethe, Wagner e Walt Disney. Viene mostrato in 3 pellicole di 007, ed è stato lo sfondo del film The Tourist.