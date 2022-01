Mostre da vedere a inizio 2022: gli eventi imperdibili. Cosa vedere in Italia.

Nuovo anno, nuove mostre da vedere. Nel mese di gennaio si sono aperte tante mostre interessanti, dalla fotografia alla pittura, fino alle rassegne dedicate ai più piccoli. Un elenco ricco di appuntamenti imperdibili.

Per nutrire la nostra conoscenza e il desiderio di bellezza. Ricordiamo che per accedere a mostre, gallerie d’arte e musei occorre il Green pass rafforzato, quello per vaccinati e guariti dal Covid. Di seguito, le mostre da vedere a inizio 2022. Ecco dove andare.

Le mostre da vedere a inizio 2022: gli eventi imperdibili

Vi segnaliamo le mostre appena inaugurate o che stanno per inaugurare in Italia, da visitare in questo inizio 2022. Eventi da non perdere per nulla al mondo e per tutti.

Danilo Bucchi, Blu. A Roma, Visionarea Art Space – Auditorium della Conciliazione, dal 18 gennaio al 3 aprile 2022. Curata da Gianluca Marziani, la mostra espone tele di grandi formato, con le ultime visioni dell’artista romano che negli ultimi 20 anni ha esposto in Europa, America ed Estremo Oriente, entrando nel 2018, a soli 40 anni, nella collezione permanente della Galleria Nazionale D’Arte Moderna e Contemporanea di Roma con l’opera Liquid. Visitabile dal martedì al sabato: 12.00 – 19.30. Info: www.visionarea.org

Robert Capa. Fotografie oltre la guerra. Ad Abano Terme (Padova), Villa Bassi Rathgeb, dal 15 gennaio al 5 giugno 2022. La mostra curata da Marco Minuz propone i reportage poco noti, ma non meno importanti di Capa, con l’obiettivo di contrastare lo stereotipo di “miglior fotoreporter di guerra del mondo”. Tra le fotografie esposte, si segnalano i ritratti di personaggi come Picasso, Hemingway e Matisse, poi i reportage dedicati ai film d’epoca e al viaggio in Russia del 1947 con lo scrittore John Steinbeck. Tutti giorni, tranne il martedì. Info: www.museovillabassiabano.it/project/robert-capa

Geronimo Stilton live experience. Viaggio nel tempo. A Milano, Fabbrica del Vapore, dal 15 gennaio al 20 marzo 2022. Presso lo presso lo Spazio ex Cisterne della Fabbrica del Vapore è stata appena inaugurata, in anteprima mondiale, la prima grande mostra di Geronimo Stilton. Un evento dedicato ai più piccoli, con un’avventura divertente ed educativa. I partecipanti saranno coinvolti in un viaggio nella Storia, con la missione speciale di salvare Geronimo Stilton. I Ranger del tempo accompagneranno i visitatori nel percorso espositivo attraverso giochi interattivi. Tutti i giorni, nel pomeriggio, nei festivi e prefestivi anche alla mattina. Prenotazioni in settimana per le scuole. Info: www.geronimostiltonexperience.it

La fotografia di Guido Rossa. Anche in una piccola cosa. A Genova, Sala Liguria di Palazzo Ducale, dal 14 gennaio al 20 febbraio 2022. La mostra, curata da Gabriele D’Autilia e Sergio Luzzatto, racconta l’importanza della fotografia per Guido Rossa, accanto all’attività sociale e politica. L’esposizione propone un percorso in due parti, con fotografie scattate durante una spedizione himalayana nel 1963, in India e in Nepal, accompagnate da taccuini. Altri scatti riguardano dettagli della natura e oggetti del lavoro, panorami e scorci della città di Genova e momenti di impegno politico e sindacale. Tutti i giorni a ingresso libero. Info: palazzoducale.genova.it/mostra/guido-rossa-fotografo

Stefano Ciapponi, Viaggiatori Sognanti. A Mantova, Galleria Arianna Sartori, dal 15 gennaio al 3 febbraio 2022. L’artista livornese propone un nuovo ciclo di opere, tra tecniche miste, tempere e disegni, nell’esposizione curata da Arianna Sartori. “Ciaponi è artista visionario, le sue figure di adolescenti sembrano vivere in atmosfere sospese fuori dal tempo, ignare forse di quegli inganni che la vita gli sta riserbando…”. Da lunedì a sabato 10.00-12.30 / 15.30-19.30; chiuso domenica e festivi.