La Luna piena del Lupo è la prima del 2022, quando e come ammirarla. Tutte le informazioni utili.

Tutti con lo sguardo rivolto al cielo, stasera, per ammirare la prima Luna piena del 2022: la Luna del Lupo. Il cielo sarà sufficientemente limpido in buona parte d’Italia, tranne per alcune zone al Centro Sud e del Nord Est, dove saranno presenti banchi di foschia o nuvole. Altrove, invece, avremo condizioni ottimali per ammirare il plenilunio.

La Luna sarà piena nella notte tra il 17 e il 18 gennaio. Il completamento del plenilunio sarà, per la precisione, alle 00.47 del 18 gennaio ma già nelle ore precedenti potremo ammirare il nostro satellite naturale in tutto il suo splendore. Ecco tutto quello che bisogna sapere e perché questa Luna piena è chiamata la Luna del Lupo.

Appuntamento questa sera, nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 gennaio, con la prima Luna piena dell’anno. Evento imperdibile che ci permetterà di ammirare il nostro satellite naturale in tutto il suo splendore grazie al bel tempo e al cielo sereno su gran parte d’Italia.

Secondo quanto riferisce l’UAI – Unione Astrofili Italiani, la Luna sarà al plenilunio alle 00.47 del 18 gennaio, dunque entro la prima ora del nuovo giorno. Già nelle ore precedenti, tuttavia, potremo comunque osservare la Luna piena, con differenze leggermente percettibili, e luminosa in cielo.

La Luna apparirà in cielo a Est intorno alla metà del pomeriggio, prima del tramonto del Sole. Potremo dunque ammirarla nel cielo celeste e nei colori del crepuscolo. Per avere un riferimento, all’altezza di Roma, la Luna sorge alle 16.27 e cala alle 7.30 del giorno seguente. Con le altre città italiane c’è una differenza di circa un quarto d’ora, venti minuti, a seconda della posizione più a Est, dove sorge prima, o a Ovest, dove sorge più tardi.

Luna del Lupo

Abbiamo detto che la prima Luna piena dell’anno è chiamata la Luna del Lupo. Non si tratta, naturalmente, di una denominazione scientifica ma di un nome che ci viene dalle tradizioni dei nativi americani e che viene ancora usato per il fascino che evoca.

Il nome è dovuto al comportamento dei lupi in questa stagione. Nel freddo e nella neve del mese di gennaio, con la scarsità di cibo, i lupi affamati si avvicinavano ai villaggi indiani in cerca di qualcosa da mangiare. Inoltre, a gennaio inizia la stagione degli amori che porta i lupi ad ululare di notte, rivolti al cielo, per marcare il loro territorio, dando l’impressione dell’ululato alla Luna. Questa è l’origine del nome Luna piena del Lupo. I sioux indicavano la prima Luna piena dell’anno con l’espressione “la Luna in cui i lupi corrono insieme“.

Il legame tra la Luna piena invernale e il lupo, comunque, si ritrova anche in altre culture, anche europee, soprattutto celtiche. Mentre in Giappone, il mese di gennaio è il mese del dio Lupo.