Dove si trova il centro di meditazione di Lama Michel Rinpoche?

L’Albagnano Healing Meditation Centre, dove si trova il centro di meditazione e il templio dove opera Lama Michel Rinpoche.

Se siete interessati, appassionati o dei semplici curiosi della filosofia buddhista, probabilmente avrete sentito nominare Lama Michel Rinpoche, figlio spirituale di T.Y.S. Lama Gangchen Tulku Rinpoche, nonché una delle più famose guide spirituali dei centri Ngalso nel mondo. Se lo conoscete è molto probabile che sarete interessati a raggiungere il centro dove vive e dove opera principalmente in Italia ossia il centro di meditazione e guarigione di Albagnano!

Chi è Lama Michel Rinpoche

Per chi non lo conoscesse, Lama Michel nasce a San Paolo, Brasile, nel 1981 in una famiglia ebraico-cristiana. Quando però incontra Lama Gangchen Rinpoche cambia totalmente la sua vita e stabilisce con lui un profondo legame trasferendosi con lui e prendendo il nome di Colui che accresce il Dharma dell’Illuminazione. A 8 anni viene riconosciuto come reincarnazione di un maestro buddista e a 12 viene riconosciuto pubblicamente. Inizia così ad accompagnare Lama Gangchen e, data la sua abilità oratoria, ben presto inizia a tenere discorsi e lezioni.

Quando si trasferisce in Italia, Lama Michel accresce e sviluppa sempre più la sua arte oratoria insegnando a sempre più allievi. Adattandosi alla mentalità e al contesto storico e sociale dell’Occidente. Proprio nel nostro Paese, Lama Michel realizza il Tempio del Cielo sulla Terra presso l’Albagnano Healing Meditation Centre a Verbania nato nel 1999.

L’AHMC di Albagnano

L’Albagnano Healing Meditation Center (AHMC) si trova ad Albagnano, una frazione di Bee, in provincia di Verbania, sul Lago Maggiore, in Piemonte. Il centro è un luogo magico che ha sempre accolto pellegrini, ma anche turisti e curiosi che possono decidere anche di fare una vacanza zen in questo luogo partecipando, se interessati, ad alcune attività del centro di tradizione buddista tibetana mahayana e vajrayana.

Ci sono corsi, insegnamenti, meditazioni e rituali di guarigione e pacificazione.