Le previsioni meteo per i prossimi giorni: è arrivato l’inverno. Irruzione artica sull’Italia, neve e freddo intenso

L’inverno è arrivato sull’Italia. Se finora aveva fatto diverse marce indietro e non era mai andato fino in fondo, ora sfreccia a tutto gas sul nostro Paese. Una corrente artica ha fatto irruzione sull’Italia portando già da domenica 9 gennaio vento freddo e neve su parte della nostra Penisola.

Lo schiaffo gelido continuerà ancora nei prossimi giorni e anzi andrà rafforzandosi con la neve che arriverà anche in pianura e sulle coste. E mentre ci stringiamo nei piumini, cappelli e sciarpe la settimana ci regala anche una pausa sul finire. Ma c’è Burian all’orizzonte e un gennaio che si annuncia davvero gelido.

Meteo, arriva la neve: le città dove nevicherà

L’aspettavamo da giorni per poter fare un Bianco Natale o almeno godere delle luminarie in uno scenario incantato. La neve, abbondante e in buona parte d’Italia, arriva invece proprio sul finire delle vacanze natalizie. Alla fine poco importa perché lo scenario che regala è sempre meraviglioso. Sebbene per chi dovrà muoversi diventerà tutto un po’ più scomodo.

Ma dove nevicherà in questi giorni di freddo intenso? Intanto vediamo che il responsabile di queste nevicate è un fortuito incontro fra le correnti artiche e un ciclone mediterraneo. Un incontro che ha come conseguenza proprio la neve.

L’aria gelida arrivata dal Nord Europa e proveniente dall’Artico ha alimentato infatti una perturbazione ciclonica presente sul Tirreno Il risultato è quello di abbondanti nevicate su buona parte del nostro Paese. La neve cadrà sul Nord Ovest, nevicate a Milano, Torino, Brescia e Bergamo e sull’Emilia, Piacenza, Ferrara e Bologna.

Nevicate attese e possibili anche in spiaggia: sulle coste adriatiche della Romagna, delle Marche, dell’Abruzzo e del Molise sono attesi fiocchi bianchi. Al centro la neve cadrà fino a quota collinare in Umbria – dove nevicherà a Perugia e Assisi – in Toscana, imbiancata Arezzo – e nel Lazio dove i fiocchi di neve lambiscono la Capitale.

Anche il Sud vedrà la neve in Basilicata e sulla Puglia, nel Gargano. Il ciclone si sposterà fra lunedì e martedì più verso il Sud dove porterà piogge, mentre il resto del Nord e del Centro avranno un clima più asciutto e soleggiato, ma sempre freddissimo.

Temperature, ancora freddo gelido

Se la neve è caduta soprattutto nelle giornata di domenica, lunedì oltre che con qualche nevicata – soprattutto nella zona appenninica – dovremo fare i conti con il freddo ancora molto intenso e temperature che scenderanno sotto zero su molte zone d’Italia.

Un gelo che solamente in parte a metà settimana sarà mitigato dall’Anticiclone, che ci porterà stabilità, sole, spazzerà la neve e ci regalerà massime un po’ più elevate – al Centro Sud soprattutto. Ma le minime si manterranno bassissime, d’altronde è l’inverno, bellezza! Ma vediamo le temperature previste per i prossimi giorni.

Le temperature al Nord Italia

A Milano le minime segneranno un negativo di – 4 mercoledì 12 gennaio, le massime saliranno massimo a 7 gradi nel fine della settimana, per il resto si manterranno fra i 5 e i 6 gradi. Un po’ meglio a Torino sui valori minimi – 1, mentre le temperature massime saranno fra i 3 e i 5 gradi. Impennata – per modo di dire – nel fine settimana con 7 gradi di massima.

Anche a Bologna prima parte della settimana con temperature comprese fra 6 di massima e – 4 di minima. Seconda parte con un aumento di qualche grado.

Centro Italia, le temperature previste

A Firenze mercoledì 12 sarà la giornata più fredda con il termometro che scenderà a – 2 gradi. Nel weekend un incremento fino a 4 gradi di minima e ben 11 di massima.

A Perugia inizio di settimana gelido: 3 gradi appena di massima e – 2 di minima. Poi da metà settimana si sale a 8 di massima e 2 di minima. A Roma valori massimi decisamente più alti intorno agli 11 gradi, ma minime sotto zero – 1. Fine settimana con deciso incremento: 6 di minima e 13 di massima.

Le temperature al Sud

Anche il Sud risente dell’ondata gelida sebbene sulla costa tirrenica il freddo sia mento intenso. A Napoli le minime toccheranno i 2 gradi, ma le massime si manterranno intorno ai 12 gradi. Da venerdì addirittura 15 gradi di massima e 7 di minima. Tutt’altro clima nelle regioni interne del Sud. A Campobasso nevica e le temperature sono comprese appena fra 2 e – 1 grado! Migliora da sabato con massime che salgono a 8 gradi. Decisamente un altro clima a Palermo dove non ci sarà la neve, non ci sarà il freddo, ma ci sarà la pioggia. Le temperature saranno comprese fra 11 e 8 gradi.

L’inverno è arrivato e non ha intenzione di andare via molto presto. Il meteo per i prossimi giorni rivela una piccola tregua dal gelo più intenso, ma per il momento copritevi bene!