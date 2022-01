Il volo più corto del mondo dura 53 secondi

Il viaggio dura 53 secondi, e non è uno scherzo! Questo è il volo più corto del mondo.

Quando saliamo su un aereo, generalmente, difficilmente impieghiamo meno di un’ora per raggiungere una destinazione. Eppure, tenetevi forte, c’è un volo che è stato inserito nel Guinnes dei Primati come tratta più corta del mondo. A salirci è stato un giornalista della CNN che ha raccontato proprio sul famoso giornale l’esperienza a bordo del volo più corto del mondo.

Qual è il volo più corto del mondo?

Si tratta del volo Loganair LM711, a bordo ci sono solo otto posti e le dimensioni sono esattamente quelle di un camper. Dove va? Collega due piccole isole: Westray, collocata ai margini dell’arcipelago settentrionale delle Orcadi della Scozia, all’isola ancor più piccola e irraggiungibile di Papa Westray. La durata del volo? Considerando che copre un tratta di 2,7 chilometri, il tempo totale del viaggio è di 53 secondi per un costo di circa 20 sterline.

Facile capire perché sia stato definito come il volo più corto del mondo visto che per arrivare a destinazione impiega meno di un minuto non vi pare? Generalmente questo volo viene effettuato due volte al giorno ed è fondamentale per le persone che abitano in queste due isole, ottanta in totale, che grazie a questi viaggi ottengono i rifornimenti sperati per sopravvivere in queste zone.

Tour delle Orcadi in aereo

Se decidete di provare a raggiungere queste isole meravigliose sappiate che il “saltello” tra aeroporti e piccoli voli aerei è continuo. Il più lungo è di 15 minuti! Tuttavia una volta arrivati preparatevi a dei paesaggi pazzeschi e unici nel loro genere che sicuramente valgono il prezzo del biglietto. Volete mettere poi che storia meravigliosa potrete raccontare agli amici? Sia per via dell’entusiasmo di aver raggiunto un luogo così remoto, sia per raccontare a tutti di essere saliti sul volo aereo più corto del mondo!