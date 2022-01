Una Befana da dimenticare: si scende sotto la media del periodo

Le previsioni meteo per la Befana parlano di freddo e temperature giù anche di 10 gradi sotto la media.

Sono sempre di più i segnali che dovrebbero metterci sull’attenti per quanto riguarda i cambiamenti climatici e le condizioni della nostra madre Terra. Uno di questi è stato l’incredibile e inaspettato caldo che ci ha travolto nel periodo di Capodanno e ora, per la Befana il meteo sembra cambiare brutalmente, ma in peggio. Secondo gli esperti di 3bMeteo, infatti, il 6 gennaio ci sarà un netto cambiamento climatico e un impulso artico che porterà le temperature al di sotto della media stagionale.

Il meteo per il 6 gennaio 2022

Le previsioni meteo per la Befana non sono buone dunque. Un impulso freddo e gelido sta per travolgere la nostra penisola. Proprio il 6 gennaio nel corso della mattinata compariranno le prime piogge sul centro Italia, che nel pomeriggio si sposteranno anche al Sud. In serata migliora praticamente ovunque. Quello che deve far drizzare le antenne è però il fatto che le temperature crolleranno anche di 10 gradi con le massime che si aggireranno intorno ai 7/8 gradi al nord. A peggiorare la situazione, soprattutto su Liguria, Toscana e alto Adriatico sarà il vento di tramontana quindi freddo.

Che tempo farà nel weekend dell’Epifania?

Per quanto riguarda invece le previsioni meteo per il weekend dell’Epifania, quindi da venerdì 7 gennaio a domenica 9 continueremo ad avere temperature nella media e venti freddi. Ma pare che da domenica potrebbe arrivare una nuova ondata di maltempo e di freddo dal Nord Europa che, ovviamente, potrebbe portare piogge e neve.

Chiaramente, come vi ricordiamo, le tendenze meteo a lungo termine sono sempre un po’ fallaci e non è detto che vengano confermate. È quindi buona norma rimanere sempre aggiornati e seguire le evoluzioni giorno per giorno! Per ora quindi una cosa è certa: il meteo per la Befana non è dei migliori e se avevate in programma una gita fuori porta, forse, è meglio rimandare.