Avete una voglia matta di safari? Potete farlo anche in Italia

Dove andare in Italia per fare un safari? Quali sono i migliori che vi permetteranno di vivere un’esperienza indimenticabile?

Il safari per eccellenza, lo sappiamo, è quello che si fa in Africa. Tuttavia, dato il periodo storico e le restrizioni per via della pandemia da Coronavirus prendere un volo per questa destinazione esotica sembra una chimera. Meglio rimanere in Italia dunque, ma questo non significa rinunciare per forza al safari. Anche nel nostro Paese infatti ci sono moltissime aree naturali dove vedere animali esotici e selvaggi senza dover andare dall’altra parte del mondo! Scopriamo allora insieme dove andare per un safari in Italia.

Gli zoo safari in Italia

Siete pronti per tuffarvi in una magnifica esperienza facendo un safari in Italia? Ecco alcuni dei percorsi più interessanti che abbiamo trovato per voi.

Il primo zoosafari che vi consigliamo è quello presso Le Cornelle in provincia di Bergamo. Si tratta di un parco faunistico che non è un semplice zoo, ma un luogo dove si preservano e proteggono alcune specie animali considerate a rischio di estinzione. All’interno del parco troverete circa 100 specie di animali: giraffe, elefanti, lemuri, ippopotami, panda, tigri, ghepardi, canguri, cammelli, coccodrilli… tutto quello che vi serve per sentirvi veramente in un safari dall’altra parte del mondo.

Il Safari Park sul Lago Maggiore è poi un’altra esperienza incredibile in quanto ospita oltre 400 animali di 110 specie diverse e di queste, tre sono in via di estinzione: l’Antilope Addax, l’Asino Somalo e il Cobra Reale. Ma non solo: elefanti, leoni, rapaci, leoni marini, insetti… tutto quello che avete sempre desiderato!

Ultimo suggerimento che vi diamo è lo Zoo Safari di Fasano! Qui potrete passare in automobile in alcune aree, mentre c’è un percorso pedonale tra i primati e il lago dei grandi mammiferi con il metrozoo, una monorotaia panoramica unica nel suo genere. Qui le aree e le attività pensate per i più piccoli sono tantissime per far divertire i visitatori di tutte le età.