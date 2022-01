Saldi invernali 2022 al via: dove cominciano, il calendario aggiornato regione per regione. Tutte le informazioni da conoscere.

Partita la stagione dei saldi invernali 2022. Nel secondo giorno del nuovo anno, domenica 2 gennaio, sono già iniziati i saldi nelle prime regioni italiane, quelle che anticipano tutte le altre.

Sono la Sicilia e la Basilicata ad aprire la stagione degli sconti d’inverno in Italia, con le prime corse ai negozi, soprattutto per l’acquisto di capi di abbigliamento e accessori invernali. Il momento dei saldi, infatti, rappresenta un’occasione da non perdere per rinnovare il guardaroba a prezzi accessibili.

Sebbene gli sconti oramai sono applicati in più occasioni dell’anno, tra Black Friday e promozioni speciali, per molti italiani l’appuntamento con il saldi è irrinunciabile. Scopriamo di seguito il calendario aggiornato per ciascuna regione.

Leggi anche –> Meteo, che ribaltone per la Befana: arriva il gelo dal Polo Nord

Saldi invernali 2022 al via: il calendario aggiornato

A seguito dell’anticipo di Basilicata e Sicilia del 2 gennaio, quasi tutte le altre regioni italiane daranno avvio ai saldi invernali 2022 il 5 gennaio, data ufficiale di apertura nazionale. Maggiori variazioni, invece, sono previste per la chiusura della stagione dei saldi. C’è chi terminerà a inizio marzo, circa due mesi dall’avvio, chi a metà o fine marzo e chi già intorno alla metà di febbraio.

Scopriamo il calendario dei saldi invernali 2022 con tutte le date di inizio e fine per ciascuna regione.