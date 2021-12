Quali sono le frasi più belle, divertenti o romantiche da inviare su Whatsapp o via messaggio a chi amate per celebrare Capodanno 2022, distanti ma uniti.

Tra qualche ora stapperemo bottiglie di spumante o champagne per celebrare l’arrivo del 2022. Un anno nuovo che speriamo sia sempre meglio di quello precedente e che, ancora una volta, ci troviamo a celebrare non come vorremmo. Le frasi di Auguri di Capodanno 2022 tornano quindi utili perché tante persone che noi amiamo saranno lontani o, nella peggiore delle ipotesi, in quarantena a casa per via del Coronavirus.

Una frase di auguri di Capodanno 2022 da inviare su Whatsapp è quindi ciò che serve per mandare amore, pensieri positivi e strappare un sorriso a chi è lontano. Vediamo qualche frase interessante da inviare!

Auguri di Buon Anno Nuovo: le frasi più belle

Fare gli auguri di buon anno, visto come si è svolto il 2021, questa volta sembra quasi d’obbligo e, soprattutto, fondamentale. Ogni possibile rito scaramantico verrà eseguito, anche da chi non è superstizioso! Dall’intimo rosso alle lenticchie, tutto ciò che porta fortuna è ben accetto! Così anche gli auguri di buon Capodanno 2022 dovranno essere speciali. Iniziamo subito con delle frasi e degli aforismi di grandi personalità storiche che possono essere inviati ad amici e parenti come auguri:

Il futuro inizia oggi, non domani. Papa Giovanni Paolo II

Ieri è passato. Il domani non è ancora arrivato. Abbiamo solo l’oggi: cominciamo. Madre Teresa di Calcutta

La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante. Mark Twain

Se non puoi volare, corri, se non puoi correre, cammina, se non riesci a camminare, allora striscia, ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. Martin Luther King Jr.

Frasi di auguri per Capodanno originali

Oltre a queste potete, chiaramente, creare degli auguri di Capodanno 2022 ad hoc e lasciarvi ispirare. Aprite il vostro cuore e vedrete che augurare a chi amate un futuro anno nuovo migliore sarà più facile del previsto! Potrete prendere spunto da ciò che avete vissuto voi stessi per scrivere un messaggio su Whatsapp o una e.mail veramente sentita e con il cuore. Saranno gli auguri per il 2021 più emozionanti che possiate scrivere.

Frasi divertenti per Capodanno 2022

In ultimo non mancano le frasi di auguri simpatiche da poter inviare per strappare un sorriso a chi legge. Un esempio?

Un ottimista sta alzato fino a mezzanotte per vedere il Nuovo Anno. Un pessimista sta alzato per accertarsi che il vecchio anno se ne vada via. Bill Vaughan

Quanto odio i festeggiamenti di Capodanno. Tutti vogliono disperatamente divertirsi, cercando di festeggiare in qualche misera, patetica maniera. Festeggiare che cosa? Un altro passo verso la tomba? Ecco perché non lo dirò mai abbastanza: qualunque amore riusciate a dare o a ricevere, qualunque felicità riusciate a rubacchiare o a procurare, qualunque temporanea elargizione di grazia: basta che funzioni. E non vi illudete: non dipende per niente dal vostro ingegno umano, più di quanto non vogliate accettare è la Fortuna a governarvi. Quante erano le probabilità che uno spermatozoo di vostro padre, tra miliardi trovasse il singolo uovo che vi ha fatto? Non ci pensate sennò vi viene un attacco di panico. Woody Allen (Basta Che Funzioni)

