Quanto costa mangiare al ristorante di Carlo Cracco a Milano per il Capodanno 2022. Il prezzo e il menù del cenone

Mangiare in un ristorante stellato per dare il benvenuto al 2022. Magari in una location esclusiva come il ristorante di Carlo Cracco a Milano con il suo esclusivo menù per il Cenone. Se il portafoglio ve lo permette questo è uno dei modi migliori per iniziare il nuovo anno e anche una delle poche attività da poter fare in questo Capodanno 2022.

Le regole imposte dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus hanno di fatto annullato tutte le feste per il Capodanno. Niente festeggiamenti in piazza, niente discoteche, si può andare al ristorante o a teatro. Ma quanto costa andare al ristorante? Ovviamente dipende dal ristorante. Quello di Cracco in Galleria Vittorio Emanuele a Milano ha prezzi davvero alti!

Quanto costa il cenone di Capodanno al ristorante di Carlo Cracco

Il ristorante di Carlo Cracco si trova in uno dei luoghi più iconici e più belli di Milano: all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II. Affacciata su piazza Duomo è uno dei simboli della città, uno dei salotti buoni come si dice, e nel periodo delle feste è ancora più scintillante con le luminarie e il grande albero di Natale.

Cenare al ristorante di Carlo Cracco per Capodanno vuol dire stare nel cuore di Milano, ma anche mettere mano al conto in banca. Già perché già normalmente il ristorante di Carlo Cracco non è proprio per tutte le tasche – famosa la pizza margherita che costa quasi 20 euro – figuratevi a Capodanno.

Dunque se volete cenare al ristorante di Cracco mettete in conto di spendere 450 euro a persona, vini esclusi. Se invece volete l’abbinamento di ogni portata con un calice il prezzo lievita a 650 euro a testa.

Il menù di Cracco per il cenone di Capodanno

Ma cosa si mangia con 450 euro? Tutte specialità dello chef fra tradizione e rivisitazione. Il menù per la notte di Capodanno è composto da 7 portate principali, più antipasto e dolci finali.

Quando entrerete nel locale sarete subito accolti con un calice di champagne e vi sarà servito un aperitivo. Poi si inizia:

Insalata russa caramellata al Tartufo Bianco

Code di scampi e salsa rosa in gelatina di crodino, sedano e capperi

Zucca, papaya e curcuma

Trancio di storione fondente, mandorle, aringa e caviale

Uovo soffice, Tartufo nero e consommé ristretto

Cappone, castagne e crema di rafano

Veneziana, crema al marsala e gelato alle spezie

Per il cenone di Capodanno sarà aperto anche il Cafè Cracco che si trova sempre in Galleria ed ha prezzi più abbordabili. Il menù è sempre di alta cucina e con prelibatezze quali ostriche e riso all’astice e tradizionali come cotechino e lenticchie. Al Caffè Cracco il costo del cenone è di 170 euro, bevande escluse.

Milano a Capodanno 2022 sarà blindata come tutte le città italiane, feste al tavolo nei ristoranti. Festeggiare il nuovo anno da Cracco per un Capodanno da Masterchef!