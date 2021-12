Capodanno 2022 last minute: dove affittare una casa in montagna

Dove affittare una casa in montagna per un Capodanno 2022 last minute in Italia? Ecco tre suggerimenti per voi.

Ci siamo, la notte di San Silvestro 2021 è alle porte e siamo pronti per celebrare Capodanno 2022 nonostante il difficile periodo storico. Chi ha deciso di andare comunque in vacanza, nonostante il dilagare della variante Omicron, ha optato per luoghi tranquilli, senza troppi affollamenti e preferisce sicuramente una festa in casa con i conviventi piuttosto che un cenone al ristorante. Ecco allora che se state cercando una sistemazione last minute in montagna per Capodanno potreste essere in dubbio. Quali sono le località migliori per affittare una casa?

Tre mete top in montagna per Capodanno 2022

L’Italia si sa, è una nazione ricca di interessantissimi luoghi di montagna tutti da scoprire. Ci sono mete più quotate come Cortina, Champoluc, Aosta, Bolzano… ma anche tanti piccoli borghi super interessanti perfetti dove affittare una casa in montagna per un Capodanno last minute. Vediamo allora qualche suggerimento.

Barcis : siamo in provincia di Pordenone e questo piccolo borgo con un centro storico paragonabile a un gioiello potrebbe essere la meta top per Capodanno. Siete praticamente a due passi dalla Riserva Naturale Forra del Cellino e i panorami qui sono da sogno!

Val Fiscalina a Sesto : siamo nei pressi del Parco Naturale delle Tre Cime di Lavaredo e questa valle, lunga solo 4,5 chilometri, è di una bellezza ineguagliabile. Il paesaggio è pazzesco e non manca nemmeno la meraviglia della neve e delle cime innevate per rendere il vostro Capodanno 2022 unico e insuperabile!

Chamois: dimenticate l'automobile perché qui si arriva in paese solo ed esclusivamente in funivia! È uno dei comuni più piccoli non solo della Valle d'Aosta, ma di tutta l'Italia. Gli impianti da sci ci sono, ma sono piccoli e quindi potrete assicurarvi una vacanzaa quasi in solitaria.

Questi sono solo tre suggerimenti sulle località più interessanti in Italia dove affittare una casa in montagna per Capodanno. Se non vi ispirano potrete comunque cercarne altri nelle vicinanze di casa vostra per poter raggiungere comodamente la vostra destinazione senza allontanarvi troppo.