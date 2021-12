Viaggia low cost con l’alta velocità a gennaio 2022: le offerte di Italo. Tutte le ultime novità.

Da non perdere per nulla al mondo le ultime offerte di Italo Treno per viaggiare low cost con l’alta velocità da gennaio 2022.

Arriva una nuova promozione con il codice sconto da prendere subito, per i vostri viaggi in treno dal 4 gennaio 2022. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Viaggia low cost con l’alta velocità a gennaio 2022: le offerte di Italo

La nuova promozione settimanale di ItaloTreno con il codice sconto vi offre ben 600mila posti sui treni ad alta velocità di Italo a prezzi scontati fino al 30% in meno. Un’occasione imperdibile per i vostri viaggi del nuovo anno.

Infatti, la promozione di questa settimana è per viaggiare da martedì 4 gennaio, negli ultimi giorni delle vacanze natalizie, ma soprattutto per organizzare le partenze, per vacanza o lavoro del nuovo anno.

Il codice sconto di questa settimana è NATALE, non poteva essere altrimenti. La nuova offerta è valida per biglietti in tariffa low cost e in tariffa eXtra, per viaggiare in ambiente Smart e Prima. I biglietti scontati messi a disposizione da Italo su suoi treni sono 600mila in tutto. Come sempre, l’offerta è soggetta a disponibilità e non è cumulabile con altre offerte di Italo.

L’offerta che parte questo venerdì, 24 dicembre, sarà disponibile fino a lunedì 27 dicembre alle ore 18.00. Avrete tempo nel weekend di Natale per prenotare il vostro biglietto scontato.

Per acquistare il biglietto del treno con la promozione del codice sconto, dovete andare sul sito web ufficiale di Italo Treno e inserire nel form di acquisto che trovate sulla home page i dati della stazione di partenza e di quella di arrivo, il giorno e l’orario vostro viaggio, il numero di passeggeri e il codice promo NATALE.

Affrettatevi, che le offerte vanno a ruba. Anche se questo weekend sarete impegnati con gli ultimi regali e i preparativi di Natale, conviene approfittare di questa promozione.

Dal 12 dicembre, inoltre, i treni di Italo sono arrivati anche alla stazione di Genova.

Per maggiori informazioni sulla promozione del codice sconto e le altre offerte di Italo Treno: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo

