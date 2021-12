Natale in Vaticano 2021: le celebrazioni con Papa Francesco. Il calendario liturgico del periodo natalizio.

Siamo arrivati anche a questo Natale 2021. Per tutti i cristiani un momento importantissimo dell’anno, in cui ci si raccoglie in preghiera per celebrare la venuta del Bambino Gesù, il Salvatore.

Accanto alle celebrazioni che si svolgono in tutte le chiese e parrocchie d’Italia, i cattolici possono seguire da casa, alla tv e in streaming, le celebrazioni del tempo di Natale presiedute da Papa Francesco. Di seguito vi riportiamo gli eventi principali del calendario liturgico di Natale 2021 con il Pontefice. Ecco cosa bisogna sapere.

Natale in Vaticano 2021: le celebrazioni con Papa Francesco

Vi segnaliamo il calendario delle celebrazioni liturgiche presiedute da Papa Francesco per il Santo Natale, con gli eventi in Vaticano che si possono seguire da casa.

Il primo appuntamento del Pontefice è stato quello della mattina del 23 dicembre, con gli auguri alla Curia Romana nella Sala Clementina. Quindi avranno inizio le celebrazioni liturgiche vere e proprie, a partire dalla Santa Messa della notte per la Solennità del Natale del Signore, a partite dalle 19.30, che sarà presieduta dal Pontefice nella Basilica di San Pietro presso la Cappella Papale. L’evento sarà trasmesso in diretta anche su Rai1.

NATALE DEL SIGNORE

venerdì 24 dicembre 2021

Santa Messa della Notte – ore 19.30

NATALE DEL SIGNORE

sabato 25 dicembre 2021

Benedizione “Urbi et Orbi” – ore 12.00

SANTO STEFANO PROTOMARTIRE

domenica 26 dicembre 2021

Angelus – ore 12.00

SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO

Venerdì 31 dicembre 2021

Vespri e Te Deum – ore 17.00

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO

sabato 1° gennaio 2022

Santa Messa – ore 10.00

EPIFANIA DEL SIGNORE

giovedì 6 gennaio 2022

Santa Messa – ore 10.00

La diretta della Santa Messa della notte di Natale potrà essere seguita in diretta tv su Rai1 e su TV2000 (canale 28). Sarà anche trasmessa in streaming da Vatican News, sul sito web e tramite i canali social dell’emittente. Anche la benedizione Urbi et Orbi del giorno di Natale sarà trasmessa in diretta da Rai1, così come da TV2000 e Vatican News. Per tutti gli altri appuntamenti liturgici seguite queste ultime due emittenti.

Per ulteriori informazioni sul calendario liturgico delle celebrazioni di Natale in Vaticano con il Papa: www.vatican.va/content/vatican/it/special/2021/natale2021.html