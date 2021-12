Ultime offerte da Volotea per volare a 9 euro a gennaio in Italia e in Europa. Tutte le nuove occasioni da non perdere per viaggiare low cost.

Programmare i viaggi in anticipo, soprattutto in aereo, è fondamentale per trovare buone occasioni sui prezzi. Mentre la maggior parte delle persone sono prese negli ultimi acquisti di Natale, altri stanno già prenotando i loro viaggi per il prossimo anno, che arriverà tra pochi giorni.

Manca davvero poco all’inizio del 2022 e vuoi per necessità vuoi per partire per una vacanza, alcuni stanno già cercando le offerte sui voli dell’anno nuovo. Se state progettando di partire nel mese di gennaio, tra pochi giorni, potete trovare ancora molte offerte anche per i primissimi giorni dell’anno. Da tenere d’occhio sono le offerte di Volotea con le tariffe che partono da 9 euro a tratta. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ultime offerte da Volotea per volare a 9 euro in Italia e in Europa

Non è mai troppo presto così come non è mai troppo tardi, a seconda del momento, per prenotare il vostro volo a prezzi super scontati per i viaggi nel 2022. Qui vi segnaliamo la nuova promozione della compagnia aerea spagnola Volotea, con voli in offerta a partire da 9 euro a tratta. Una tariffa super conveniente con buone opportunità di trovare un volo allo stesso prezzo o di poco superiore anche per l’eventuale viaggio di ritorno.

Ecco le ultime offerte da Volotea per viaggiare in Italia e in Europa a soli 9 euro nel mese di gennaio 2022. L’elenco dei voli:

Dall’aeroporto di Bari a quello di Verona

Da Bordeaux a Venezia

Da Tolosa a Venezia

Verona a Napoli

Ancona a Catania

Da Lione a Venezia

Da Venezia a Bari

Da Genova a Napoli

Venezia a Napoli

Marsiglia a Venezia

Verona a Palermo

Da Torino a Napoli

Da Nantes a Venezia

Ancona a Palermo

Cagliari a Palermo

Da Olbia ad Ancona

Da Ancona a Olbia

Genova a Catania

Venezia a Catania

Pescara a Palermo

Da Verona a Catania

Genova a Lamezia Terme

Da Venezia a Cagliari

Da Trieste a Napoli

Trieste a Palermo

Da Torino a Palermo

Venezia a Palermo

Da Cagliari a Genova

Verona a Cagliari

Da Genova a Cagliari

Torino a Cagliari

Da Bologna a Olbia

