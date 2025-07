Vestiti senza pieghe in valigia: così sono perfetti come appena stirati dopo il viaggio – viagginews.com

I capi d’abbigliamento rischiano di sgualcirsi durante un viaggio in valigia: questi utili accorgimenti aiutano a mantenere il loro aspetto impeccabile.

Ogni giorno moltissime persone si mettono in viaggio verso destinazioni vicine o lontane, portando con sé tutto ciò di cui hanno bisogno per la permanenza fuori casa. Non sempre si tratta di spostamenti di vacanza. Molto spesso si raggiunge una meta per incontri di lavoro, cerimonie ed eventi.

Questo significherà sicuramente dover essere attrezzati di uno o più cambi d’abbigliamento, che consentono di sfoggiare un aspetto curato ed elegante. Anche le più accurate sessioni di stiratura però, devono scontrarsi con la scomodità del trasporto in valigia.

Il bagaglio costringe a stipare in uno spazio molto ridotto i capi, che inevitabilmente formano pieghe difficili da eliminare. Una seccatura che potrebbe essere evitata utilizzando dei semplici stratagemmi utili a mantenere gli abiti ordinati e pronti per essere indossati.

La prima regola è partire dalla scelta del modello giusto di valigia. Al giorno d’oggi è possibile puntare su prodotti dotati di strutture interne suddivise in scompartimenti, che favoriscono la disposizione dei vestiti.

Meglio ancora se è provvista di cinghie di compressione e scocca rigida, che consentono di tenere ben fissati i vestiti al loro posto e dunque, ridurre al minimo le grinze.

Come sistemare i vestiti in valigia per evitare le pieghe

Stirare i vestiti dopo un viaggio è un’operazione fastidiosa ed un’inutile perdita di tempo. Per evitarla, è sufficiente attrezzarsi di accessori per la valigia utili al trasporto di vestiti e adottare i giusti trucchi di piega.

Qualora il bagaglio non ne fosse fornito, è imprescindibile l’uso delle borse per vestiti. Dotate di cerniera, pieghevoli e resistenti, sono le migliori alleate per il trasporto di capi impegnativi come completi, camicie e abiti eleganti.

La loro struttura è pensata appositamente per creare una protezione da sporco e contatto con gli altri elementi in valigia, mantenendo il più possibile l’aspetto stirato. Se le borse non sono a portata di mano, la piegatura corretta sarà la salvezza.

Per quanto riguarda l’abbigliamento casual, come abiti sportivi, t-shirt o denim, la tecnica del rotolo si rivela funzionale. Il capo, arrotolato su se stesso, occupa poco spazio ed è meno soggetto alle pieghe. Un’attenzione in più meritano i capi più delicati, come abiti, bluse e pantaloni.

In questi casi bisogna stendere il vestito su un piano e procedere dapprima con pieghe verticali sul lato lungo e poi orizzontali su quello corto, fino alla dimensione della valigia. Le giacche invece, possono essere piegate lungo le cuciture per poi essere arrotolate.

Il consiglio in più è non esagerare mai con il carico. Più piena è la valigia, maggiori sono le possibilità che i tessuti si scontrino tra loro dando origine alle grinze. Inoltre, una volta giunti a destinazione, gli abiti devono al più presto essere spacchettati ed appesi. Appariranno come appena stirati.