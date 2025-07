Weekend in Sardegna? 4 itinerari da provare, per scoprire le bellezze di questa terra – viagginews.com

Stai pensando di fare un salto in Sardegna per il weekend? Ecco 4 itinerari meravigliosi che ti permetteranno di conoscere questa terra stupenda.

La Sardegna è probabilmente la regione italiana più ambita dai turisti in questo periodo dell’anno. Il motivo è abbastanza semplice, si tratta di un’isola ricca di spiagge di sabbia finissima e chiara che danno accesso ad un mare cristallino che ricorda quello delle cartoline raffiguranti gli atolli delle Maldive. Questo basta a giustificare la scelta da parte dei turisti che sono alla ricerca del relax marittimo e che desiderano fare un bagno in un mare pulito e trasparente, che assume gradazioni di azzurro in grado di renderlo una specie di piscina naturale.

Il tutto è ancora meglio se il panorama circostante non è sporcato dalla presenza di centri abitati, da colate di cemento che ricordano la presenza di una civiltà invasiva. Sia per conformazione geologica, che per scelta, la Sardegna possiede un numero infinito di calette e di spiagge attorniate solamente da coste rocciose e natura a perdita d’occhio, dei veri e propri paradisi in cui la natura è selvaggia e incontaminata ed in cui ci si può dimenticare completamente di ciò che ci attende al ritorno nelle nostre grigie e inquinate città.

La potenza di tale offerta paesaggistica e turistica è tale da oscurare quant’altro di bello offre questa regione. Il mito della Sardegna come meta esclusivamente estiva è sbagliato, non solo perché città come Cagliari e Sassari offrono divertimento e meraviglie architettoniche che vale la pena andare ad ammirare, ma anche perché nelle zone interne si nascondono altre meraviglie paesaggistiche, ma anche reperti storici che ci offrono una prova concreta dell’esistenza di civiltà antichissime, tra le più antiche (se non proprio le più antiche) che è possibile trovare in Italia.

Cosa andare a vedere in Sardegna se non si è interessati al mare

Se volete fare un weekend in Sardegna e non siete proprio appassionati di mare e lunghe giornate di ozio in spiaggia, ci sono alcune attività che potrebbero comunque fare al caso vostro. Il primo suggerimento è rivolto a chi è alla ricerca di relax totale: un paio di giorni in una struttura termale. In Sardegna ce ne sono ben 7, lungo tutta la regione, ma quella più nota e grande è sicuramente la struttura termale di Fordogianus. In alternativa potete provare San Saturnino, in provincia di Cagliari: si tratta del più antico stabilimento termale dell’isola, utilizzato sin dai tempi degli Antichi romani.

Per chi ama prendere le vacanze a settembre, periodo dell’estate in cui il caldo è sicuramente più accettabile, la zona di Alghero è ottima sia per fare un bagno a mare che per un’escursione nella natura. Accanto alla località marittima più nota della regione, infatti, si trova la riserva naturale di Tavolara, si tratta di un’area marina protetta in cui si possono visitare calette, grotte e in cui si possono praticare ferrate adrenaliniche. Settembre è anche il periodo perfetto per visitare la Barbagia, il cuore antico della regione: a partire da questo mese fino a dicembre infatti tutti i comuni della zona organizzano vari eventi culturali e sociali.

Infine per gli appassionati di trekking c’è la possibilità di esplorare le zone interne e scoprire la natura incontaminata al centro della Sardegna, i percorsi più battuti e caratteristici sono i seguenti: