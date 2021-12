La promozione di Ryanair per Natale: tutte le mete al caldo del network a partire da 9.99 euro

Una delle vacanze più belle che si possono fare in inverno è andare in un posto al caldo. Scegliere una meta in cui c’è il sole, le temperature sono piacevoli, ci sono spiagge in cui rilassarsi, dimenticandosi di sciarpe, cappelli e raffreddori. Ed è proprio questo il regalo di Ryanair per Natale: tutte le destinazioni al caldo sono in offerta a partire da 9.99 euro.

Certo, nelle destinazioni al caldo di Ryanair non ci sono mete esotiche come le Maldive o i Caraibi, ma siamo convinti che una vacanza alle Canarie nella splendida Lanzarote spendendo solo 12 euro sia un regalo bellissimo da farsi a Natale!

Offerta Ryanair di Natale: mete al caldo

La promozione di Natale di Ryanair è valida fino alla mezzanotte del 20 dicembre o comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il periodo di viaggio va dal 10 gennaio al 28 febbraio. Dunque dopo le feste natalizie fate le valigie e partite per una meta al caldo di Ryanair.

I prezzi partono da 9.99 euro a tratta, ma controllate sempre le combinazioni di andata e ritorno. Inoltre i prezzi si intendo per la tariffa base, ovvero si sale a bordo solo con una piccola borsa da sistemare sotto il sedile. Se volete portare con voi anche il trolley dovete acquistare il priority il cui prezzo si aggira sui 10 euro in più a tratta.

Le destinazioni dove potrete andare in offerta sono Malta, le Canarie, Malaga e Alicante. Indubbiamente fra queste le Canarie sono quelle con il clima migliore anche in pieno inverno. Addirittura a Gran Canaria c’è una spiaggia dove è possibile perfino fare il bagno in pieno gennaio.

Ma anche senza questi azzardi vi ritroverete in isole in cui è piena primavera. Un clima dunque ideale per rifocillarsi staccando dal nostro rigido inverno. E se finora a bloccarvi dal fare questa vacanza è il prezzo con le offerte di Natale di Ryanair questo non sarà più un problema.

Da Milano si vola a Lanzarote con appena 26 euro andata e ritorno. Partenza l’11 gennaio e ritorno il 22 gennaio 2022. Dieci giorni per rilassarsi in un’isola spettacolare con una natura rigogliosa. Altrimenti a febbraio potete andare a Gran Canaria: si parte il 13 e si torna il 17 a poco più di 50 euro. A Gran Canaria troverete davvero tantissime attività da fare, una città viva e vivace dove si trova anche l’università.

Da Roma invece si vola a Malaga con meno di 30 euro andata e ritorno. Malaga si trova nel sud dell’Andalusia, non fa caldo da tuffarsi in mare, ma il clima a febbraio è prettamente primaverile. Potrete rosolarvi al sole delle sue splendide spiagge, divertirvi nei suoi locali e fare un salto a visitare la splendida e poco distante Siviglia.

Se il freddo dell’inverno lo mal sopportate allora approfittate delle offerte di Natale al caldo di Ryanair.