Bonus Terme, la richiesta di proroga per l’utilizzo

La richiesta di proroga del Bonus Terme per permettere ai cittadini di usare per più tempo l’incentivo statale che ha aiutato molto il settore dei viaggi e del turismo.

Siete tra i tanti che non hanno potuto sfruttare il loro Bonus Terme? Non perdete completamente le speranze perché da Federterme e Federturismo è arrivata la richiesta di una proroga della fruizione del bonus. Un’esigenza nata per via del periodo storico che stiamo vivendo e per la volontà di permettere a tutti di usufruire di questo incentivo.

Bonus Terme: un incentivo che aiuta il turismo

Tra i tanti incentivi che lo Stato ha messo in pratica per sollecitare la ripresa di alcuni settori come il turismo, il Bonus Terme è stato quello che maggiormente ha interessato gli italiani, soprattutto nell’ultimo periodo. Purtroppo però la ripresa dei contagi da Coronavirus per via dell’avanzata della variante Omicron ha rovinato i piani a tante persone che volevano sfruttare il Bonus Terme e ora non possono più farlo. Proprio in quest’ottica quindi è arrivata la richiesta di prorogare il tempo a disposizione per la fruizione di questo incentivo.

La richiesta di Federterme: prorogare il Bonus Terme

Federterme ha infatti richiesto al Governo di prorogare la fruizione del Bonus Terme: “Viste le nuove limitazioni per effetto della variante Omicron che sta creando non poca incertezza tra gli italiani – ha dichiarato Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria – pensiamo che la richiesta di proroga sia il giusto passo per continuare a rilanciare un settore duramente colpito dalla pandemia e che stava ripartendo al meglio“.

L’incentivo è infatti considerato di grande interesse e ha smosso l’attenzione anche di coloro che, normalmente, non sono fruitori delle terme. Un bonus che quindi andava ad aiutare tutto il turismo in generale in un momento storico come quello che stiamo vivendo che, come sappiamo, è di estrema difficoltà.