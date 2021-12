Capodanno 2022 in agriturismo: le offerte da prenotare subito. Tutte le informazioni utili.

Chi ama la natura, il silenzio della campagna al frastuono della città e soprattutto la buona cucina tradizionale, troverà la sua proposta ideale per festeggiare Capodanno 2022 in agriturismo.

Tra ville, casolari, castelli, borghi, alberghi diffusi e aziende agricole, c’è solo l’imbarazzo della scelta, da Nord a Sud Italia. Per un soggiorno romantico con la persona amata o una rimpatriata in allegria con tutti gli amici, agli agriturismi sono il posto ideale. Di seguito vi proponiamo alcune delle migliori offerte per il Capodanno 2022 in agriturismo. Ecco dove andare.

Per festeggiare alla grande ma a prezzi convenienti il vostro Capodanno 2022 in agriturismo, ecco alcune offerte da prenotare subito in tutta Italia. Le proposte sono per il soggiorno nelle strutture e il cenone di Capodanno. Le offerte vengono dal portale Agriturismi.it.

Manciano (Grosseto) – Toscana

Agriturismo Galeazzi

Offerta: Natale/Capodanno

Tipologia: Romantico

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti:: 2

Ospiti: 2

Per la Stanza: 150 Euro

Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) – Toscana

Country House Le quercioline

Offerta: Fine anno 2021

Tipologia: Famiglia

Trattamento: Solo Pernottamento

Numero notti:: 3

Ospiti: 4

Prezzo a Persona: 150 Euro

Varco Sabino (Rieti) – Lazio

Agriturismo Tenuta del Varco

Offerta: Capodanno 2022

Tipologia: Famiglia

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti:: 3

Ospiti: 2

Prezzo a Persona: 210 Euro

Rosignano Monferrato (Alessandria) – Piemonte

Country House e wellness I Castagnoni

Offerta: Last Minute Capodanno

Tipologia: Benessere

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti:: 2

Ospiti: 2

Prezzo a Persona: 190 Euro

Urbania (Pesaro Urbino) – Marche

Agriturismo Biologico Pieve del Colle, fattoria didattica

Offerta: Ultimo dell’anno nel Montefeltro

Tipologia: Famiglia

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti:: 3

Ospiti: 2

Prezzo a Persona: 250 Euro

Cammarata (Agrigento) – Sicilia

Agriturismo Casalicchio

Offerta: San Silvestro & Capodanno in agriturismo

Tipologia: Romantico

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti:: 2

Ospiti: 16 Max

Prezzo a Persona: 260 Euro

Gualdo Cattaneo (Perugia) – Umbria

Agriturismo Residenza del Marchese

Offerta: Capodanno in Umbria

Tipologia: Degustazione

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti:: 2

Ospiti: 2

Prezzo a Persona: 80 Euro

Grosseto – Toscana

Agriturismo Il Melograno di Banditella

Offerta: Capodanno con gusto in Maremma

Tipologia: Degustazione

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti:: 3

Ospiti: 2

Prezzo a Persona: 290 Euro

Bomarzo (Viterbo) – Lazio

Agriturismo Le Querce

Offerta: Pacchetto Capodanno 2022

Tipologia: Romantico

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti:: 2

Ospiti: 2

Prezzo a Persona: 300 Euro

Bolsena (Viterbo) – Lazio

Agriturismo La riserva Montebello

Offerta: Capodanno in campagna

Tipologia: Natura

Trattamento: Mezza Pensione

Numero notti:: 3

Ospiti: 2

Prezzo a Persona: 350 Euro

San Gimignano (Siena) – Toscana

Agriturismo Poderi Arcangelo

Offerta: Capodanno in Toscana

Tipologia: Degustazione

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti:: 3

Ospiti: 2

Per la Stanza: 378 Euro

Cagli (Pesaro e Urbino) – Marche

Agriturismo Vellaneta

Offerta: Capodanno in agriturismo nelle Marche

Tipologia: Natura

Trattamento: Pernottamento + Colazione

Numero notti:: 3

Ospiti: 2

Per L’appartamento: 400 Euro

