Anticipazioni Masterchef Italia 11: dove si svolgeranno le prove in esterna?

Dove si svolgeranno le prove in esterna della nuova edizione di Masterchef Italia 11 e tutte le anticipazioni.

Ci siamo, la nuova edizione di Masterchef Italia 11 è ai blocchi di partenza e le anticipazioni che arrivano direttamente dall’ufficio stampa di Sky sono gustose, proprio come le ricette che cucineranno i concorrenti. Una delle cose più interessanti, per noi amanti dei viaggi in giro per l’Italia e per il mondo, è sicuramente cercare di capire dove si svolgeranno le famigerate prove in esterna! Vediamo allora cosa abbiamo scoperto in merito.

Masterchef 11: come funzionerà la gara

A condurre e giudicare la competizione tra i cuochi amatoriali più famosa del mondo troveremo come sempre Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La prima puntata sappiamo che sarà visibile giovedì 16 dicembre su Sky e sarà dedicata ovviamente alle selezioni con i live cooking davanti ai giudici. Come sempre serviranno 2 sì per accedere alla fase successiva dedicata alla Prova di Abilità. Chi supererà anche questo step potrà entrare finalmente nella Masterclass. Chiaramente il famigerato grembiule con la firma che l’anno scorso aveva dato, tra gli altri, a Monir la possibilità di entrare nella scuola, è confermato. Chi indosserà questo grembiule affronterà quindi anche la famosa Prova Finale sperando di ottenere uno dei 20 posti liberi.

Le prove in esterna: dove andranno i concorrenti?

I 20 concorrenti si troveranno davanti alle Mystery Box, agli Invention Test, allo Skill Test e alle Prove in Esterna. Dalle anticipazioni sappiamo che una di esse si svolgerà in Trentino Alt Adige: qui gli aspiranti chef dovranno lavorare per tutti coloro che si occupano della fienagione con un menù a tema.

Altra prova in esterna di Masterchef sarà invece a Trieste nel famoso castello di Miramare che, eccezionalmente, sarà anche la sede di un Pressure Test.