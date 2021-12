Ecco dove si trova la prestigiosa scuola di musica dove ha studiato Alex di Amici 2021 prima di entrare nel team di allievi di Maria De Filippi.

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi sta prendendo il volo. La classe dei cantanti e dei ballerini prescelti dai professori e dalla produzione sta diventando sempre più stabile e, allo stesso tempo, sempre più apprezzata dal pubblico a casa. Fra i tanti allievi di Amici 2021 c’è Alex cantante di 21 anni che con il suo fascino così misterioso ha conquistato il cuore di tutti. Su di lui, sulla sua musica e sul suo nuovo amore – così pare – nei confronti di Cosmary, sappiamo molto. Eppure c’è qualcosa che non tutti conoscono come il diploma di Alex ottenuto alla BIMM di Londra.

Cosa ha fatto Alex prima di Amici 2021?

Alex, all’anagrafe Alessandro Rina, è un cantante della scuola di Amici di Maria De Filippi. La sua passione per la musica è smodata e la coltiva in maniera professionale ormai da tanti anni. Infatti da giovanissimo si è trasferito in Inghilterra per studiare al Chesterton Community College a Cambridge e, successivamente, nel 2019 si è diplomato alla BIMM di Londra.

Dove ha studiato musica Alex

La BIMM è considerata la scuola di musica più grande d’Europa con circa 8 college sparsi in Europa e nel Regno Unito. Da circa 35 anni fornisce agli studenti tutte le conoscenze e le competenze necessarie per cercare di ritagliarsi un proprio posto nel mondo della musica.

Gli studenti della BIMM di Londra, proprio come Alex di Amici 2021 hanno la possibilità di ricevere un’istruzione accademica di alta qualità con professori di fama mondiale, corsi riconosciuti a livello internazionale, stage ed esperienze reali nel settore.

