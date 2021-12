Non è più la città più costosa del mondo, Parigi perde il suo primato secondo la classifica dell’Economist e spunta una novità.

Spesso abbiamo raccontato di come alcune città, a differenza di altre, fossero più care e molto più dispendioso per vivere. Col passare del tempo, ovviamente anno dopo anno, questa classifica delle città più care del mondo si è modificata ed è cambiata. Così, nel 2021 è stata eletta, se così si può dire, una nuova capolista di questa costosissima classifica. Per anni infatti Parigi è sempre stata considerata l’emblema delle città non lowcost, ma oggi non è più lei a essere in cima a questa classifica.

La classifica dell’Economist: le 10 città più costose

L’Economist, famoso settimanale britannico, ha infatti da poco pubblicato il suo report sull’analisi del coso della vita nelle principali città del mondo. Il tutto analizzando i prezzi di circa 200 beni e servizi in 173 città. Chiaramente quest’anno le novità sono state molte, anche per via dell’emergenza sanitaria che ha letteralmente cambiato alcuni parametri.

Entrando nel vivo della classifica troviamo al decimo posto Osaka in Giappone. Al nono posto, invece si classifica Los Angeles negli Stati Uniti. All’ottavo posto troviamo a Copenaghen in Danimarca. Al settimo posto Ginevra in Svizzera e, da questo momento in poi, possiamo iniziare a notare come la maggior parte di queste città considerate tra le più care del mondo e che si trovano quindi nella parte alta della classifica siano quasi tutte in Asia e Europa.

Tolta New York, classificata ormai da anni al sesto posto, al quinto posto troviamo invece Hong Kong. Qui bisogna anche tenere conto del fatto che il petrolio costa di più che in altre parti del mondo e si parla di 2 dollari e mezzo circa al litro. Medaglia di legno per Zurigo in quarta posizione dove sono soprattutto i costi delle attività da svolgere nel tempo libero ad essere molto alti alti. Secondo posto a pari merito per Singapore e Parigi che ha perso il suo primato.

Chi troviamo allora in cima alla classifica? Al primo posto a sorpresa spunta a Tel Aviv in Israele. Qui la forza della valuta israeliana contro il dollaro ha fatto sì che questa fosse la città più costosa in assoluto del del mondo.