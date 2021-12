Offerte Ryanair per volare a Natale low cost. Tutte le occasioni da non perdere.

Arrivano da Ryanair nuove imperdibili offerte per volare a Natale a tariffe low cost. Tante occasioni, sia per tornare a casa sia per partire per le vacanze.

E se avete il timore di dover annullare il viaggio causa Covid, a seguito della nuova impennata di contagi, nessun timore perché torna l’opzione del cambio di volo senza spese. Ecco tutto quello che dovete sapere sulla nuova imperdibile offerta della compagnia low cost.

Leggi anche –> Wizz Air: nuove rotte dall’aeroporto di Fiumicino

Offerte Ryanair per volare a Natale low cost

Dovete ancora prenotare il vostro volo low cost per tornare a casa dalla vostra famiglia per Natale? O per partire per le vacanze? Niente paura, siete ancora in tempo per imperdibili offerte a prezzi super convenienti. La compagnia irlandese Ryanair rilancia la sua promozione “Vola a casa per Natale“, con tante occasioni di voli scontati sia per viaggiare in Italia che all’estero. Dunque sia per tornare a casa, specialmente nelle città al Sud, che per partire per una vacanza.

La promozione è lanciata con un prezzo base di offerta a14,99 euro. Come sempre, però, con Ryanair trovate voli anche a prezzi molto più bassi, almeno a tratta. Avete tempo fino all’8 dicembre per prenotare il vostro volo scontato. L’offerta è valida per viaggiare dal 16 dicembre al 6 gennaio 2022. Si applicano i termini e le condizioni di Ryanair.

Inoltre, torna l’opzione “Zero spese di modifica“, per modificare la vostra prenotazione senza dove pagare supplementi. Ryanair ha reintrodotto questa opzione a seguito della recente nuova ondata di casi Covid. Tutte le prenotazioni effettuate tra il 20 novembre e l’11 dicembre 2021, con voli in partenza fino al 14 gennaio 2022 incluso, potranno essere modificate senza pagare il supplemento cambio volo. In caso, si dovrà pagare solo la differenza di prezzo tra volo nuovo e volo originario. Ricordiamo che le modifiche devono essere effettuate almeno 7 giorni prima della partenza del volo originario.

Per ulteriori informazioni sull’opzione: www.ryanair.com/it/it/info-utili/prenota-in-tranquillita

Leggi anche –> Ryanair apre una nuova base in Italia con nuovi collegamenti

I voli scontati da prenotare

Qui vi segnaliamo gli ultimi voli super scontati con la nuova promozione di Ryanair per viaggiare a Natale, in Italia e all’estero. I prezzi possono cambiare a seconda delle disponibilità. L’offerta è per volare con Ryanair dal 16 dicembre prossimo fino al 6 gennaio 2022. I biglietti scontati si possono prenotare fino all’8 dicembre.

La maggior parte dei voli in offerta parte dall’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, con tante occasioni che partono da un prezzo base di 4,99 euro con voli diretti a: Banja Luka, Bratislava, Katowice, Lappeenranta, Liverpool, Nis, Poznan e Vienna. Poi ci sono i voli da 7,99 euro per Lourdes, Oradea, Pescara, Timisoara e Varsavia (Modlin). Due voli a 9,89 euro per Londra (Stansted) e Sofia. Quindi i voli a 9,99 euro per Billund, Breslavia, Bristol, Bucarest (Otopeni), Budapest, Comiso, Cracovia, Danzica, East Midlands, Eindhoven, Lussemburgo, Tallinn, Zagabria. E i voli a 12,99 euro per Bordeaux, Bruxelles (Charleroi), Düsseldorf (Weeze), Marsiglia, Poto e Salonicco. Infine, voli a 14,99 euro per Alghero, Amburgo, Atene, Crotone, Faro, Manchester, Parigi (Beauvais), Siviglia e Tolosa.

Dall’aeroporto di Milano Malpensa partono voli scontati a 4,99 euro per Aarhus, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Sibiu e Vienna. Un volo a 7,99 euro per Bristol, uno a 9,89 euro per Londra (Stansted) e uno a 9,99 euro per Bruxelles (Zaventem). Quindi un volo a 11,88 euro diretto a Bari e i voli da 12,99 euro per: Alghero, Bucarest (Otopeni) e Porto. Due voli a 13,00 euro per Cagliari e Kaunas. Infine i voli a 14,99 euro per Barcellona El Prat e Manchester.

Da Roma Ciampino parte un volo da 4,99 euro per Trapani e uno da 7,99 euro per Francoforte (Hahn). Poi i voli a 9,99 euro per Bratislava, Budapest, Lourdes, Sofia e Varsavia (Modlin). Un volo a 12,99 euro diretto a Manchester. Quindi i voli a 14,99 euro per: Bucarest (Otopeni), Cracovia, Edimburgo, Londra (Stansted), Marsiglia e Salonicco.

Dall’aeroporto di Roma Fiumicino sono in offerta a 4,99 euro i voli per: Bari, Brindisi e Palermo. Poi i voli a 7,99 euro per Billund, Catania, Santander e Vienna. Due voli a 9,99 euro per Liverpool e Zagabria. Un volo a 10 euro per Porto, uno a 12,99 euro diretto a Bordeaux. Infine due voli a 14,99 euro per Copenaghen e Eindhoven.

Dall’aeroporto Marconi di Bologna sono tanti i voli in offerta a 4,99 euro, per: Alghero, Bari, Billund, Bratislava, Breslavia, Edimburgo, Katowice, Oradea, Palermo, Sibiu e Sofia. Poi un volo a 5 euro per Odessa (International). I voli a 7,99 euro diretti a: Marsiglia, Varsavia (Modlin) e Vienna. Quindi i voli da 9,99 euro per Brindisi, Cagliari, Comiso, Cracovia, Eindhoven e Trapani. Un volo a 11,88 euro per Catania. Infine i voli a 12,99 euro diretti a Budapest, Crotone, Norimberga e Porto.

Leggi anche –> Mercatini di Natale low cost: dove andare in Italia spendendo poco