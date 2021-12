Natale 2021 a Matera: viaggio nel presepe d’Italia

Per chi desidera trascorrere le feste in un luogo davvero magico, Matera è la città giusta, un vero presepe a cielo aperto. Ecco tutti gli eventi e le cose da poter fare durante questo Natale 2021.

Per molti turisti Matera è una delle città più belle d’Italia, per via della sua particolarità rispetto a tante altri luoghi italiani. Uno dei momenti più belli per visitarla è sicuramente il periodo delle feste, dove la città si trasforma in un vero e proprio presepe, con le luci e la bellezza dei sassi.

Anche in questo Natale 2021 ci saranno tante cose da fare a Matera, tra eventi, mercatini, concerti e tanto altro. Ecco i nostri consigli su cosa fare lì durante le festività natalizie.

Matera a Natale 2021: cosa fare in città

Se cercate una città italiana molto Natalizia, sicuramente Matera è tra le prime in classifica. Già durante tutto l’anno, questa cittadina della Basilicata è speciale. Scavata nella roccia, Matera è composta da un reticolo di grotte abitate sin dal Paleolitico, che ancora oggi fanno parte dell’urbanistica della città.

Matera è uno dei luoghi più caratteristici d’Italia e a Natale si trasforma in una città ancora più bella, grazie alle luci, alle manifestazioni e all’atmosfera che diventa ancora più unica. Anche per Natale 2021, la città ha in serbo per i turisti e cittadini numerosi eventi, per rendere le festività un momento di gioia e divertimento.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Natale a Matera, gli eventi più belli da seguire e tutte le attività da poter fare per grandi e piccini.

Christmas Village a Matera – Mercatini di Natale 2021

Ovviamente, come in ogni città natalizia che si rispetti, anche a Matera ci sono i mercatini di Natale. Dall’8 dicembre inizia, nella centralissima Piazza Vittorio Veneto, il Matera Christmas Village, con le bancarelle in legno tipiche dei più bei mercatini del mondo.

Prodotti artigianali, tante cose buone da mangiare, come la Crapiata Materana, una zuppa di legumi e grano di tradizione antichissima o la Focaccia alla chianca, street food preferito dai materani. In questo fantastico villaggio di Natale ci sarà anche tanta musica e canti natalizi, grazie ai numerosi artisti di strada che accoglieranno i passanti.

Attività anche per i bambini, che potranno assistere al Concerto dei Babbi Natale, appositamente pensato per i più piccoli.

Il Presepe Vivente di Matera, un’esperienza magica

Arrivato alla sua undicesima edizione, il Presepe Vivente dei Sassi di Matera è un momento atteso da milioni di visitatori. Dopo un anno e mezzo molto duro per tutti, quest’anno il titolo della rappresentazione sarà “Hope for the future“, una speranza per il futuro.

Il Presepe è stato allestito per il ponte dell’Immacolata e sarà a Matera tutti i weekend fino al 9 gennaio. Questo, però, non è un presepe come tutti gli altri: infatti Il Presepe nei Sassi è itinerante, realizzato su un percorso di un chilometro circa, in cui i turisti passeggeranno tra grotte, stradine guardando i circq 80 figuranti, per uno spettacolo fantastico.

Per info e biglietti clicca qui.

Le luminarie di Piazza Vittorio Veneto

Dallo scorso weekend, in Piazza Vittorio Veneto nel centro di Matera sono state accese le luminarie, che hanno dato il via ufficiale alla stagione di Natale 2021.

Molto belle e particolari, tra le luminarie di Matera una stupenda slitta di Babbo Natale, dove scattarsi selfie e fotografie come ricordo, la sfavillante carrozza di Cenerentola, per chi si sente una vera principessa e poi un trenino, il Cappello del Cappellaio Matto e un bellissimo Albero di Natale.

Se Matera già è stupenda di per sé, con le luminarie di Natale 2021 è ancora più bella.

