Thailandia, riaprono le isole Phi Phi e la spiaggia di Leonardo DiCaprio del film “The Beach”. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ottime notizie per tutti gli amanti dei paradisi tropicali e in particolare delle meravigliose isole e spiagge thailandesi. La Thailandia ha deciso di riaprire la favolosa Maya Bay, la spiaggia sull’isola di Koh, nell’arcipelago delle isole Phi Phi, resa famosa dal film “The Beach” con Leonardo DiCaprio.

La spiaggia era stata chiusa a causa del turismo di massa, arrivato da tutto il mondo a seguito del grande successo del film. L’ambiente naturale era in grave pericolo a causa dell’eccessivo numero di turisti. Pertanto la baia era diventata off limits per poterla preservare nella sua integrità.

Ora, invece, si potrà tornare sulla meravigliosa spiaggia, anche se a numero chiuso. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Thailandia, riaprono le isole Phi Phi e la spiaggia di Leonardo DiCaprio

La meravigliosa spiaggia di Maya Bay si trova sull’isola di Ko Phi Phi Leh, nel piccolo arcipelago delle isole Phi Phi, nel Mare delle Andamane, in Thailandia. La sua chiusura era stata disposta dalle autorità thailandesi nel 2018, ben prima della pandemia, dunque. Il motivo era semplice: l’alto numero di turisti arrivati sulla spiaggia paradisiaca, dopo che era stata resa famosa in tutto il mondo al film “The Beach” con Leonardo DiCaprio, rischiava di comprometterne per sempre il delicato ambiente naturale, danneggiando la barriera corallina. Così il governo della Thailandia ha deciso di renderla inaccessibile ai turisti.

Presto, però, le cose cambieranno, negli ultimi giorni è arrivata la buona notizia della riapertura della baia, grazie al programma di recupero dei coralli che ha avuto successo.

I turisti potranno tornare a Maya Bay dal 1° gennaio 2022 ma ad alcune condizioni. La spiaggia, infatti, sarà a numero chiuso e si dovranno osservare delle regole molto rigide durante la visita per non danneggiarla.

Le regole per visitare Maya Bay

Grazie a una chiusura durata oltre tre anni, dal giugno 2018, e al programma di recupero dell’ambiente corallino, la spiaggia di Maya Bay delle isole thailandesi Phi Phi può riaprire ai turisti. Il ritorno sulla spiaggia di Leonardo DiCaprio, tuttavia, non sarà come prima. L’accesso ai visitatori sarà contingentato, con il numero chiuso, e non si potrà trascorrere una giornata intera a prendere il sole sulla sabbia bianca e impalpabile ma ci si potrà fermare per poco tempo. Un piccolo sacrificio di cui vale la pena per poter ammirare al vivo questa meraviglia.

In primo luogo nella baia non entreranno più i traghetti stracarichi di turisti, come era fino a qualche anno fa. Per preservare l’ambiente marino ricostituito, sarà vietato l’accesso alle imbarcazioni. I traghetti lasceranno i turisti sul lato opposto dell’isola, rispetto a Maya Bay, dove sono in corso i lavori per il completamento del molo per gli attracchi. Quindi, i visitatori raggiungeranno la spiaggia percorrendo un breve tratto a piedi.

Gli sbarchi saranno consentiti per una fascia oraria ridotta, dalle 10.00 alle 16.00, e non potranno attraccare più di 8 battelli alla volta, che non dovranno superare il numero massimo complessivo di 300 turisti.

A Maya Bay i turisti potranno fermarsi per un’ora soltanto. Mentre in alcune aree dedicate saranno realizzate delle strutture per attività balneare e sport.

La spiaggia di Maya Bay si raggiunge con i traghetti in partenza dalla vicina Phuket. Nell’arcipelago delle isole Phi Phi, le strutture ricettive si trovano sull’isola più grande di Ko Phi Phi Don, che non hanno mai chiuso prima della pandemia.

Dai primi di novembre, la Thailandia ha riaperto ai turisti vaccinati, provenienti dai Paesi a basso rischio Covid. I turisti con ciclo vaccinale completo possono entrare nel Paese con un tampone molecolare negativo, effettuato entro le 72 ore prima della partenza, e poi un altro all’arrivo in Thialandia, per il quale dovranno restare una notte in hotel in attesa del risultato. Quindi saranno liberi di spostarsi dove vogliono.

Le regole di viaggio aggiornate sulla Thailandia sul portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/THA

La mappa di Maya Bay sull’isola di Ko Phi Phi Leh