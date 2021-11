Slovacchia in lockdown generale: tutto chiuso come in Austria. Ecco quello che bisogna sapere.

Sta salendo in modo preoccupante la curva epidemica del Coronavirus in tutta Europa, con una vera e propria esplosione dei contagi nei Paesi dell’Est, in Austria e in Germania. In quest’ultimo Paese negli ultimi giorni sono stati registrati continuamente casi giornalieri da record, con il superamento della soglia dei 70mila contagi, mai vista finora in Germania.

Tra i Paesi più colpiti, in termini di contagi, ricoveri e decessi, c’è la Slovacchia che per contenere l’emergenza ha deciso ieri l’introduzione del lockdown generale. La Slovacchia come l’Austria, dove il confinamento per tutti è tornato lunedì 22 novembre e si applicherà per 20 giorni. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla situazione slovacca.

Slovacchia in lockdown generale: tutto chiuso

Anche la Slovacchia entra in lockdown generale per tutta la popolazione, a causa dell’impennata dei contagi che hanno raggiunto livelli record dall’inizio della pandemia. Il 24 novembre nel Paese sono stati registrati 10.351 contagi giornalieri, in un Paese di circa 5,5 milioni di abitanti. Mentre i morti ieri sono stati 71.

Il lockown resterà in vigore per due settimane. Gli slovacchi potranno uscire di casa solo per andare al lavoro, per fare spesa, andare in farmacia, dal medico e usufruire degli altri servizi essenziali. Le scuole restano aperte e gli studenti saranno sottoposti regolarmente al tampone. Mentre da lunedì 29 novembre i tamponi saranno obbligatori anche per i lavoratori in presenza.

Le nuove misure restrittive si applicheranno a tutti, vaccinati e non vaccinati. Non sono previste deroghe per i vaccinati, come si pensava in un primo momento.

Anche in Slovacchia, come negli altri Paesi europei più duramente colpiti dalla nuova ondata pandemica, la percentuale di popolazione vaccinata è troppo bassa per contenere un virus reso molto più contagioso dalla variante Delta che da alcuni mesi è prevalente in tutto il mondo. Solo il 45,7% della popolazione slovacca, meno della metà, ha completato il ciclo vaccinale con due dosi, mentre il 47,6% ha ricevuto almeno una dose (dati ECDC).

Una situazione che si riflette sull’andamento dell’epidemia nel Paese, con il 72% di contagiati e l’82% dei ricoverati che non sono vaccinati.

