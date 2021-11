Un documentario da non perdere per scoprire il famoso Figlio dell’Oceano

Arriva uno straordinario documentario che racconta la storia di Jacques Cousteau. Perfetto per viaggiare con la fantasia e scoprire il mare con uno dei più grandi avventurieri.

Se vi dovessimo chiedere chi è il Figlio dell’Oceano molto probabilmente pensereste che si tratti di un tritone che arriva direttamente dal film della Sirenetta. Beh, quasi. Non ha le pinne, ma per tutto il tempo che ha trascorso e dedicato allo studio e alla scoperta del mare e dell’Oceano potrebbero spuntargli! Stiamo parlando di Jacques Cousteau la cui vita è stata raccontata in un film documentario acclamatissimo dalla critica e che, dal 24 novembre, si può ammirare su Disney+.

Se vuoi conoscere la vita di Cousteau la trovi qui: Viaggio nel mare: tutti i documentari e i film di Jacques Cousteau

Il film su Jacques Cousteau: una vita per e dentro al mare

Si intitola “Jacques Cousteau: Il Figlio dell’Oceano” l’acclamato film di National Geographic Documentary Films incentrato proprio sulla vita dell’esploratore francese che ha dedicato la sua vita allo studio del mare e delle creature che lo popolano. Presentato al Telluride Film Festival, il documentario da quel momento in poi ha vinto moltissimi premi.

Del resto la vita del Capitano Cousteau, figlio dell’Oceano, è la storia di uno dei più grandi esploratori del XX secolo e anche un importante avventuriero! Con il suo estro e la sua voglia di sperimentare ha creato e provato attrezzature straordinarie che gli hanno permesso di riprendere in modo unico le meraviglie sotto al mare. Con la sua fidata imbarcazione, Calypso, ha documentato la vita sottomarina, ma ha anche lanciato sempre degli importanti messaggi per proteggere gli Oceani.

L’impatto di Cousteau sull’ambiente e la lotta per preservare i mari dal surriscaldamento

Già tanti anni fa, forse in tempi non sospetti, Jacques Cousteau parlava del riscaldamento dei mari e dei danni che avrebbe comportato perpetrare in questo comportamento sbagliato. Così le sue intuizioni su come proteggere l’Oceano e l’Antartide continuano a ispirare nuove generazioni di ambientalisti.

Come è nato il documentario

Il documentario Jacques Cousteau: Il Figlio dell’Oceano è stato creato frugando e analizzando oltre 500 ore di materiale video di archivio e filmati inediti che raccontano una vita particolare, segnata da dolori, ma resa sempre forte dal suo amore smodato per il mare.

“Jacques Cousteau non è nato come protettore dei mari, lo è diventato – dichiara Liza Garbus la regista del film – Spero che la storia di questo grande esploratore possa portare tutti noi a cambiare il nostro mood e atteggiamento nei confronti della natura e del mare”.