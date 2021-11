I mercatini del Magico paese di Natale ad Asti, tra i più grandi d’Europa

Nelle Terre Unesco in Piemonte torna anche quest’anno il Magico Paese di Natale. Ad Asti i mercatini si ingrandiscono, e mirano a diventare i più grandi d’Europa

Il Magico paese di Natale, l’evento più amato del Natale, si terrà quest’anno nelle Terre dell’Unesco in Piemonte, ovvero a Govone, Asti, San Damiano e Prati Nevoso. Per gli appassionati del periodo natalizio, non esiste posto migliore dove trascorrere (almeno) una giornata: non c’è nulla di legato al Natale infatti che si possa trovare qui.

Se poi volete acquistare dei regali caratteristici o le decorazioni per le vostre abitazioni, è obbligatorio fare almeno un salto al mercatino di Asti, tanto vasto da mirare, nei prossimi anni, a guadagnarsi il titolo di più grande d’Europa.

I mercatini di Natale di Asti

Quello che l’anno scorso era un evento legato esclusivamente a Govone, quest’anno si estende inglobando anche Asti, San Damiano e Prato Nevoso. Di San Damiano evidenziamo la Mostra dei Presepi e il Presepe vivente, di Prato Nevoso i giochi invernali. E di Asti?

Ad Asti quest’anno sono stati organizzati dei mercatini molto grandi: il Mercatino del Magico Paese d’Europa è infatti costituito da oltre 120 casette di legno, disposte in Corso Alfieri e nelle vie adiacenti. Qui sarà possibile trovare specialità enogastronomiche (e non solo) provenienti da ogni parte d’Italia.

Dalle nocciole al tartufo, dagli insaccati ai formaggi e le mostarde e confetture per accompagnarli al meglio, grazie anche agli assaggi potrete acquistare delle delizie che ristorano palato e anima. Per poter vendere i propri prodotti qui, infatti, gli espositori devono aver superato un’apposita selezione rispondendo a una call to action volta a selezionare proprio i migliori da far partecipare al mercatino di Asti.

Come raggiungere i mercatini di Asti

In occasione dell’apertura del Magico paese di Natale nelle terre Unesco, sono state incrementate le corse tra Govone e Asti. Questi sono previsti per il sabato e la domenica dal 20 novembre al 19 dicembre e nei giorni 6/7/8 dicembre, ogni ora con partenza dalla stazione dei pullman di Asti alle 9.20 fino alle 17.20 e con ripartenza da Govone dalle 10.10 fino alle 18.10. Il biglietto costa 3,10 € ed è acquistabile direttamente a bordo. In alternativa, si può arrivare direttamente ad Asti in treno o scegliendo l’automobile.

Siete pronti per un’esperienza di totale immersione nell’atmosfera natalizia? La quindicesima edizione del Magico Paese di Natale, con i suoi ampliamenti e le sue novità, non vi deluderà neanche quest’anno, e vi farà tornare a casa con il cuore pieno di gioia come se foste tornati bambini.