Torna l’appuntamento più atteso di tutti: riapre i battenti il Magico Paese di Natale a Govone. L’appuntamento natalizio in Piemonte tra i più belli d’Europa.

Finalmente, dopo un anno di stop, torna a regalarci gioie il Magico Paese di Natale che si sdoppia. A Govone ci saranno laboratori, eventi e attrazioni dedicate a Babbo Natale, agli elfi e alla magia che affascina grandi e piccini. Ad Asti invece, via libera ai mercatini natalizi per vivere, respirare e assaporare profumi e sapori tipici del Natale. Andiamo quindi alla scoperta di Govone e il Magico Paese del Natale! Quando inizia e quanto dura? Quali sono le attrazioni e gli eventi principali?

Quando apre il Magico Paese di Natale a Govone?

Manca un mese esatto all’inizio dell’appuntamento natalizio più grande d’Italia ossia quello di Govone, in provincia di Cuneo, che come ogni anno si sta per trasformare nel magico paese del Natale. Dal 13 novembre al 19 dicembre 2021, tutti i sabati e le domeniche dalle ore 10 alle ore 20, compreso anche il 6 – 7 e 8 dicembre, questa città si trasforma in un gigantesca casa di Babbo Natale. E i mercatini, quest’anno nella succursale di Asti, sono considerati tra i 20 mercati di Natale più belli d’Europa.

Natale a Govone: gli appuntamenti da non perdere

Quello di quest’anno è il 15esimo anno delle manifestazione che ormai è diventata una vera e propria tradizione. Tra gli appuntamenti più importanti e le attrazioni da non perdere a Govone troviamo il musical la Casa di Babbo Natale che racconta i valori di questa festività e che porta a riflettere e rinnovare la passione e l’amore verso il prossimo.

Non dimentichiamo poi la Scuola per gli Elfi, un appuntamento bellissimo per i più piccoli, che racconta della regina Antea che deve scegliere gli elfi che potranno aiutare Babbo Natale. Un percorso di giochi, intrattenimento e divertimento per tutta la famiglia!

Tra i tanti appuntamenti vi ricordiamo poi “Il Festival del Cibo le ricette del Natale…in famiglia!” con lo chef Diego Bongiovanni. Un gioco “saporito” in cui verranno coinvolti grandi e piccini per un cooking show interessante e intraprendente!

Biglietti Magico Paese di Natale di Govone

Per entrare a visitare il magico paese di Natale bisogna acquistare i biglietti che, per la maggior parte degli appuntamenti, sono disponibili in prevendita sul circuito Ciaotickets nei negozi autorizzati e attraverso il servizio online. Eventuali biglietti residui possono essere acquistati anche nei giorni della manifestazione, direttamente in loco.

Ovviamente vengono rispettate le misure di sicurezza come il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina. Inoltre gli ingressi agli spettacoli sono a numero chiuso: bisogna prenotare ed è necessario il Green Pass che sarà controllato al momento.