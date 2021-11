Arnold’s: il famoso bar di Happy Days esiste veramente?

By

Vi siete mai chiesti se Arnold’s, il famoso Drive-In di Happy Days esiste veramente e dove si trova? Ricordando la scomparsa di Gavan O’Herlihy, Chuck Cunningham ripercorriamo la storia di questo magico locale.

I luoghi che vediamo nelle serie tv, come il Central Perk di Friends, oppure la Cheesecake Factory di Big Bang Theory e Arnold’s di Happy Days ci restano nel cuore. Ci sembra quasi di averli frequentati noi stessi. Così, per commemorare la scomparsa di Gavan O’Herlihy, Chuck Cunningham in Happy Days oggi vi portiamo a scoprire se il famoso locale della serie tv, Arnold’s esiste veramente o dove si trovano i luoghi che lo hanno ispirato.

Arnold’s esiste sul serio? E dove si troverebbe?

Nella serie tv Happy Days, Fonzie e i suoi amici trascorrevano da Arnold’s gran parte del loro tempo. Era qui che si incontravano, che nascevano storie d’amore e sempre qui c’era il famigerato jukebox che Fonzie colpiva per azionarlo. Ma Arnold’s esiste veramente? La risposta purtroppo è no, ma come ci riporta il blog https://unalessandrinainamerica.wordpress.com/ ci sono molte location e luoghi che hanno ispirato il famoso locale di Happy Days.

Siamo a Milwaukee e di locali fermi nel tempo e che riportano i visitatori quasi agli anni ’50 ce ne sono moltissimi. La città, nonostante la serie venne girata a Los Angeles, è la fonte di ispirazione massima di Happy Days perché uno degli ideatori della serie era originario proprio di questa città e quindi ricreare quei luoghi così familiari era stato piuttosto semplice. Proprio l’ideatore, in alcune interviste dell’epoca, aveva spiegato che Arnold’s era stato creato come un mix di tutti i Diner e Drive In della sua infanzia e della città.

La scomparsa di Chuck di Happy Days

Il personaggio di Chuck Cunningham era interpretato da Gavan O’Herlihy che purtroppo ci ha lasciato proprio oggi, 12 novembre, a soli 70 anni. Il suo ruolo di fratello maggiore di Richie non è stato uno dei più cruciali per la serie Happy Days, tanto che dopo la prima stagione venne eliminato. Da questa decisione è stato persino coniato un termine, la Sindrome di Chuck Cunningham, usato oggi per definire quando, in un telefilm, un personaggio viene fatto sparire dalle scene senza un reale motivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HAPPY DAYS FANCLUB (@happy_days_fanclub)

Gavan O’Herlihy ha comunque continuato con successo la sua carriera cinematografica e oggi non possiamo che ricordarlo con grande affetto.

(Foto Credits: Wikicommons – ABC Television Uploaded by We hope at en.wikipedia)