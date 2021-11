Ultime offerte da Volotea per viaggiare in Italia e in Europa a soli 9 euro. Tutte le informazioni utili per i vostri viaggi low cost.



Arrivano nuove e imperdibili offerte da Volotea, con le tariffe a soli 9 euro. Le ultime occasioni da prendere al volo per viaggiare low cost in Italia e in Europa.

La compagnia aerea propone periodicamente queste offerte di voli a prezzi stracciati e il vantaggio è che spesso la stessa tariffa è proposta anche per il volo di ritorno. Un vantaggio da non perdere, prenotando il vostro volo in anticipo.

Qui di seguito vi segnaliamo le ultime offerte Volotea di voli low cost per l’Italia e l’Europa. Ecco dove andare a prezzi super scontati.

Ultime offerte Volotea per viaggiare in Italia e in Europa a soli 9 euro

Tornano nuove offerte di voli a soli 9 euro da Volotea, la compagnia low cost spagnola che negli ultimi anni si è affermata in Europa, e in Italia, e che quest’anno ha vinto il titolo di compagnia aerea low cost leader in Europa ai World Travel Awards 2021 europei.

Volotea lancia anche per il mese di novembre imperdibili offerte su suoi voli low cost per viaggiare in Italia e dal nostro Paese verso destinazioni europee. I voli in offerta partono da 9 euro a tratta e se ne trovano diversi allo stesso prezzo anche per il volo di ritorno.

Se non trovate biglietti a 9 euro, comunque sono numerosi anche quelli offerti a 19 o 21 euro. Comunque, sono prezzi molto convenienti. Vi conviene approfittarne subito, prima queste occasioni vadano a ruba!

Qui di seguito vi segnaliamo i voli scontati in offerta a 9 euro da prenotare subito, per viaggiare in Italia:

Da Palermo a Napoli

Da Venezia a Napoli

Verona a Palermo

Da Verona a Catania

Ancona a Palermo

Ancona a Catania

Da Napoli a Venezia

Catania a Verona

Da Napoli a Catania

Napoli a Genova

Da Bologna a Olbia

Bari a Venezia

Da Verona a Lamezia Terme

Napoli a Palermo

Da Palermo a Genova

Da Torino a Palermo

Catania a Napoli

Da Venezia a Catania

Da Palermo ad Ancona

Catania a Venezia

Palermo a Bari

Da Olbia a Torino

Lamezia Terme a Verona

Da Cagliari a Torino

Palermo a Torino

Da Venezia a Bari

I voli in offerta per viaggiare in Europa, sempre a 9 euro a tratta:

Da Venezia a Marsiglia

Venezia a Lussemburgo

Da Bordeaux a Venezia

Da Nantes a Pisa

Tolosa a Venezia

Da Lione a Venezia

Da Nantes a Venezia

Volotea, la compagnia aeera



La compagnia aerea low cost spagnola Volotea viaggia i 14 Paesi e 80 città europee, con 150 rotte. Collega le capitali con le città medie.

Lo scorso ottobre si è aggiudicata i collegamenti in continuità territoriale con la Sardegna, prendendo il posto della dismessa Alitalia e sbaragliando la concorrenza della neonata Ita. La compagnia trasporterà i sardi tra l’isola e il continente a tariffe ridotte fino al 14 maggio 2021. Ha anche annunciato l’apertura della sua terza base in Sardegna, ad Alghero, dopo quelle di Cagliari e Olbia.

A seguito del maggior impegno in Sardegna, Volotea ha lanciato un annuncio per la ricerca di personale sull’isola.

