La meravigliosa pulcinella di mare si trova anche nel Mediterraneo

Forse non lo sapete, ma la straordinaria Pulcinella di Mare, tipica dell’Islanda, si può avvistare anche in Italia!

Guardando la foto della pulcinella di mare, il cui nome vero è Fratercula Arctica, viene subito da pensare che si possa osservare solo in alcune zone fredde del mondo. Del resto, a suggerire questo pensiero, è anche il nome stesso di questo splendido animale. E invece, seppure raramente, la pulcinella di mare si può osservare anche nel Mediterraneo!

Dove vive la pulcinella di mare?

Il suo habitat naturale è quello delle coste dell’Atlantico Settentrionale, soprattutto in Islanda, Norvegia, nelle isole Fær Øer e quella di Terranova. Se siete appassionati di birdwatching sappiate che la si distingue grazie al becco, triangolare, piatto e soprattutto coloratissimo di rosso, blu e giallo. Soprattutto durante il periodo dell’accoppiamento, che avviene sulle scogliere del Canada, della Groenlandia e del Nord Europa, la colorazione del becco si fa molto più evidente e sgargiante.

Il nido della pulcinella è unico nel suo genere

Una particolarità? Il nido perché non è quello classico che siamo abituati a vedere, si tratta di un cunicolo scavato sottoterra sfruttando vecchie tane di conigli o altri animali, oppure creato ad hoc grazie alla capacità di scavare con le zampe. Le tane della pulcinella di mare possono essere anche lunghe 2 metri e, al fondo, c’è una vera e propria stanza dove si trovano le uova che vengono covate da entrambi i genitori per circa 40 giorni.

Quando si può vedere la pulcinella di mare nel Mediterraneo?

Il momento in cui la si può trovare anche nel Mediterraneo è l’inverno perché viene qui per svernare. La pulcinella di mare, infatti, durante i mesi più freddi vive praticamente in mare aperto, al largo e qualche volta viene avvistata anche nel nostro mare. Si tratta di incontri molto rari che, quando avvengono, scatenano la curiosità di studiosi e appassionati. Una delle località dove è stata maggiormente avvistata è il Golfo di Taranto, qui le specie animali sono moltissime, sia in cielo che in mare.



Delfini, capodogli, balene si possono ammirare con le escursioni di Whale Watching, ma anche le specie di uccelli sono tantissime e fra queste la pulcinella di mare è senza dubbio l’incontro più emozionante che possiate fare!