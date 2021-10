Le previsioni meteo per la prossima settimana: maltempo e crollo delle temperature

Una delle facce più odiose dell’autunno è il maltempo. Temporali e piogge, lo sappiamo infatti, sono molto frequenti a ottobre e novembre. E in alcuni casi, soprattutto quando le temperature sono elevate, possono diventare perfino nubifragi e alluvioni. Il meteo per la prossima settimana assicura un cambio netto in questo senso: la colonnina di mercurio crollerà ed entrerà, molto in anticipo, l’inverno.

Ottobre è stato dal punto di vista termico molto generoso, perfino più di settembre. Le temperature infatti si sono mantenute per lo più su valori sopra la media, concedendoci giornate quasi estive nella prima metà del mese, e poi piuttosto tiepide nella seconda metà. Che questo dovesse finire era atteso: ma non così rapidamente. A inizio novembre piomberemo in pieno inverno!

Meteo novembre: arriva la prima ondata fredda

Per la saggezza popolare il freddo arriva a inizio novembre, tanto che si dice che con i Santi ci si mette il cappotto. E solitamente infatti già nei primi giorni di novembre si assiste ad un ulteriore ritirata dell’Alta Pressione e le temperature diminuiscono sensibilmente. Ma a novembre 2021 non ci sarà una semplice ‘diminuzione’ termica, ma un vero e proprio tracollo.

Secondo gli esperti del meteo la prossima settimana, che inizia proprio lunedì 1 novembre, sarà funestata da piogge prima e dal freddo poi. Un’ondata gelida che segnerà il passo fra autunno e inverno e ci farà piombare in quest’ultimo con almeno un mese di anticipo.

La settimana inizia con piogge intense dovute a una perturbazione atlantica che interesserà soprattutto il Nord e il Centro, e risparmiando dagli effetti più violenti il Sud funestato dall’uragano di questi giorni.

Tra lunedì e mercoledì prossimi invece i temporali colpiranno soprattutto il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Toscana settentrionale e il Lazio dove potrebbero verificarsi fenomeni anche estremi. Sul resto d’Italia il tempo sarà molto nuvoloso con piovaschi a macchia di leopardo un po’ ovunque lungo lo Stivale.

Poi da venerdì 5 novembre secondo gli esperti de Ilmeteo.it il maltempo lascerà il posto al freddo. Sull’Italia arriverà l’aria gelida del Nord Europa, con correnti che scenderanno direttamente del Polo Nord. Sarà la prima incursione dell’inverno che farà crollare le temperature di circa 6 gradi. Arriveranno anche le prime nevicate sulle Alpi e sugli Appennini a quota relativamente bassa (1400 metri).

Questo schiaffo freddo potrebbe durare circa una settimana prima di avere un recupero su valori più vicini alla media del periodo. Solo una tregua perché secondo le previsioni a lungo termine dopo il 20 novembre le temperature crolleranno di nuovo. Secondo gli studi infatti novembre dovrebbe essere un mese più freddo del solito.

Temperature arriva l’inverno: minime a 3 gradi!

Con i pandori e panettoni già in vendita nei supermercati e il crollo delle temperature della prossima settimana ci sembrerà davvero di essere in inverno! Il calo termico previsto per i primi giorni di novembre sarà di 6/7 gradi sia sui valori minimi sia massimi. Un calo notevole che porterà le minime di poco sopra allo zero nel Nord Italia. Valori decisamente al di sotto della media del periodo.

A Torino si passerà dai 15 di massima e 9 di minima a 8 di massima e 3 di minima! A Milano si avranno 14 gradi di massima (anziché 19) e appena 4 di minima (contro i 9 di questi giorni). Freddissimo anche a Bologna con 3 gradi di minima attesi per sabato 6 novembre. Calo sostanziale anche a Roma di ben 7 gradi: si arriverà a 17 di massima e 8 di minima.

Meno freddo al Sud dove la contrazione sarà di 3/4 gradi: a Napoli la minima sarà di 12 gradi. A Palermo il calo sarà soprattutto sui valori massimi: da 23 a 19 gradi, mentre le minime si manterranno intorno ai 15 gradi. Questo anche perché il maltempo, seppur non violento, si trascinerà più a lungo e proteggerà dalle incursioni fredde.

Sarà la prima ondata fredda e il primo passo verso un inverno che per le previsioni si annuncia molto freddo. Intanto preparate i cappotti e l’ombrello che il meteo della prossima settimana non darà scampo al maltempo.