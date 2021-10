Disavventura per una anziana signora siciliana diretta a Bologna che sbaglia volo e si ritrova in Polonia. Le accuse della famiglia alla compagnia: nessuno ha controllato il biglietto

Doveva arrivare a Ferrara a trovare la figlia, ma il viaggio da Palermo con un volo Ryanair per una signora 69enne sordomuta si è trasformato in un’odissea che l’ha portata fino a Breslavia in Polonia. E senza che nessuno della compagnia aerea – accusa la famiglia della donna – si accorgesse dell’errore e l’aiutasse.

D’altronde bisogna controllare i monitor delle partenze, seguire le indicazioni all’interno dello scalo e poi una volta al gate ricontrollare il monitor posto sopra la porta di entrata. Per chi non prende spesso l’aereo queste azioni di routine possono non essere così scontate e ci si può trovare davvero in difficoltà all’interno di un aeroporto.

Ma si pensa che gli addetti alla compagnia controllino i biglietti e quindi sbagliare volo sia impossibile. Eppure stando a quanto successo alla 69enne originaria di Alcamo in Sicilia, ma residente a Ferrara è – purtroppo- possibile.

Leggi anche -> Offerte Ryanair per i mercatini di Natale: voli da 7.99 euro <<

La donna sbaglia volo e si ritrova in Polonia