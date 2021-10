Offerte Ryanair per Halloween: occasioni low cost per viaggiare nelle città d’Europa.

La compagnia low cost Ryanair lancia nuove imperdibili offerte per viaggiare a tariffe scontate tra le città europee. Occasioni di voli da prenotare subito.

La nuova promozione è per viaggiare tra ottobre e novembre, in particolare per il lungo weekend di Halloween, che quest’anno sarà un vero ponte, con la festa di Tutti i Santi del 1° novembre che cade di lunedì. Conviene dunque approfittare per qualche giorno di vacanza in una bella città italiana o europea e Ryanair lancia la sua ultima promozione con “Vacanza in città da paura“, a tema Halloween, appunto. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Ponte di Ognissanti 2021: le mete più misteriose per un weekend da paura

Offerte Ryanair per Halloween: occasioni low cost per l’Europa

In arrivo una nuova imperdibile offerta da Ryanair con tariffe scontate su suoi voli già low cost per viaggiare a ottobre e novembre, in particolare nel weekend di Halloween, nelle città d’Italia, Europa e Paesi limitrofi.

La promozione si chiama “Vacanza in città da paura” e propone voli in offerta da 19,99 euro a tratta. Come sempre, tuttavia, si trovano voli a prezzi ancora più bassi. La promozione di Ryanair è per viaggiare fino al 30 novembre 2021. Le offerte sono soggette a disponibilità e si applicano i termini e le condizioni.

Invece, non è stata rinnovata dalla compagnia l’opzione cambio del volo con “Zero spese di modifica”. Non è indicata nelle nuove offerte e come segnala il sito web ufficiale di Ryanair alla pagina dedicata, potevano essere cambiate senza pagamento di supplemento solo le prenotazioni effettuate fino al 30 settembre 2021, per voli in partenza prima del 31 dicembre 2021. Dunque, se avete prenotato il vostro volo con Ryanair prima del 30 settembre, per viaggiare entro l’anno, potete cambiarlo fino a due volte, entro i 7 giorni prima della partenza, senza pagare penali o supplementi. Non con le nuove prenotazioni.

Leggi anche –> Tre Mete Top per il Ponte di Ognissanti: dove andare ad Halloween

Le offerte di Ryanair per ottobre e novembre

Tra le offerte per viaggiare a Halloween, segnaliamo i voli a prezzi scontati in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, principale hub di Ryanair in Italia. Qui partono voli da 4,99 euro per Oradea, Sofia, Suceava e Timisoara. Poi i voli da 7,99 euro diretti a Breslavia e Bucarest (Otopeni). Segnaliamo un volo da 8,24 euro per Vienna. Quindi le offerte a 9,99 euro per Bruxelles (Charleroi), Dublino ed Edimburgo. Quindi due offerte a 12,99 euro per Berlino Brandeburgo e Palermo.

Dall’aeroporto di Milano Malpensa sono in offerta voli di Ryanair da 4,99 euro per Bucarest (Otopeni), Palermo e Sibiu (Romania). Un volo scontato a 8,24 euro diretto a Vienna. Quindi i voli da 9,99 euro per Berlino Brandeburgo, Bruxelles (Zaventem) e Dublino.

Da Roma Ciampino sono in offerta i voli da 4,99 euro per Aqaba (Giordania), Fez e Marrakech (Marocco) e Suceava (Romania). Poi i voli da 7,99 euro per Bucarest (Otopeni), Londra (Stansted), Sofia e Trapani. Poi un volo da 8,99 euro per l’isola di Kos. Altre offerte da 9,99 euro per Chania (Creta), Corfù, Edimburgo, Francoforte (Hahn), Malta, Manchester, Rabat, Riga e Salonicco. Poi, un volo da 10 euro per Budapest e uno da 11,19 euro per Vienna. Altre offerte da 12,99 euro per Bratislava, Bruxelles (Charleroi) e Ibiza.

Dall’aeroporto da Roma Fiumicino partono voli in offerta da 4,99 euro per Catania e da 7,99 euro per Bari, Brindisi, Liverpool e Palermo. Poi un volo da 8,24 euro per Vienna. e uno da 9,99 euro per Chania (Creta). Da 12,99 euro partono i voli diretti a Bruxelles (Zaventem), Fuerteventura e Santorini. Infine, un volo da 14,99 per Barcelona (El Prat).

Da Bologna sono in offerta voli da 4,99 euro diretti a Bratislava, Bucarest (Otopeni) e Sofia, Poi i voli da 7,99 euro diretti a Breslavia, Edimburgo, Norimberga e Vienna. Da non perdere nemmeno i voli da 9,99 euro per Bruxelles (Charleroi) e Dublino.

Leggi anche –> Offerte in agriturismo per l’autunno e il Ponte di Ognissanti