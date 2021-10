Offerte in agriturismo per l’autunno e il Ponte di Ognissanti. Le occasioni da non perdere.

L’autunno è il tempo delle passeggiate nei boschi che si tingono di mille colori, per ammirare lo spettacolo della natura, raccogliere funghi e castagne e assorbire le ultime giornate calde di sole prima dell’arrivo del gelido inverno. Una vacanza breve o un weekend da trascorrere in pieno relax, naturalmente in agriturismo.

Le varie strutture ricettive presenti in Italia, con servizi sempre più completi per tutte le esigenze, propongono numerose offerte di soggiorno in questa stagione, anche in vista del Ponte di Ognissanti, che quest’anno è un vero ponte essendo un lunedì.

Qui vi segnaliamo le migliori offerte dagli agriturismi per questo autunno e la festa di Tutti i Santi. Ecco dove andare

Offerte in agriturismo per l’autunno e il Ponte di Ognissanti

L’autunno è forse la stagione più bella per un soggiorno in agriturismo, circondati dalle bellezze della natura e abbandonandosi al relax più totale. Fare passeggiate in mezzo ai colori del foliage, visitare cantine, frantoi, borghi e cittadine storiche, partecipare a sagre e fiere di stagione. Tutte queste attività potete farle nelle zone più belle d’Italia, dove trovare tanti agriturismi.

Per i vostri weekend d’autunno e per il Ponte di Ognissanti – quest’anno il 1° novembre sarà un lunedì – vi segnaliamo le migliori offerte per soggiorni in agriturismo. Le occasioni da prendere subito vengono dal portale Agriturismo.it.

Monteroni d’Arbia (Siena) – Toscana

Agriturismo San Giovanni

Offerta: Autunno nel cuore della Toscana. A ottobre 10% sconto per soggiorni di una settimana.

L’agriturismo San Giovanni è immerso nelle verdi colline della Toscana in una posizione centrale, da cui è possibile raggiungere facilmente le più belle città d’arte come Siena, Firenze, Arezzo, Lucca, Pisa, San Gimignano. Nelle immediate vicinanze si trovano molti ristoranti e trattorie, dove gustare gli ottimi piatti della cucina toscana, accompagnati dai migliori vini del mondo come il Brunello di Montalcino, il vino Nobile di Montepulciano e il Chianti.

Prezzo: 150 euro a notte per 4 ospiti in appartamento

Cingoli (Macerata) – Marche

Agriturismo I Mori

Offerta: Weekend nel cuore delle Marche.

Dal 30 Ottobre al 1 Novembre 2021, tre giorni due notti per un weekend tra natura, cultura e relax in un agriturismo autentico e suggestivo. Tour con guida in e-bike nei borghi medioevali e boschi di macchia mediterranea. Degustazione enogastronomica di prodotti tipici. Visita con giuda turistica a Cingoli, uno dei Borghi più belli d’Italia. Visita al palazzo Castiglioni (casa natale del Pontefice PIO VIII) e degustazione con sommelier di vini tipici locali. Costo: 490,00 euro a coppia per due soggiorni con prima colazione, due degustazioni e due cene con piatti e prodotti tipici locali, tutto compreso anche le bevande.

L’agriturismo è a Cingoli, in provincia di Macerata, “Balcone delle Marche” e uno dei Borghi più belli d’Italia.

Prezzo normale: 40 euro a notte per ospite.

Aglientu (Sassari) – Sardegna

Agriturismo Campesi

Offerta: Oasi di pace in Sardegna.

L’agriturismo biologico Campesi, si trova a soli 5 minuti d’auto dalla splendida spiaggia con acqua cristallina di Vignola Mare. Offre la possibilità di soggiornare nei suoi appartamenti in completa sicurezza e contatto con la natura. Nelle vicinanze si trovano la spiaggia di Lu Litarroni, l’area naturale di Monti Russu, Cala Sarraina, Rena Majore, Punta li Francesi e la Costa Paradiso con la spiaggia Li Cossi. Si può fare trekking per i diversi sentieri che attraversano l’intera Costa Paradiso.

L’agriturismo Campesi si trova in Gallura a pochi minuti dalla costa e da Santa Teresa di Gallura e Castelsardo.

Prezzo: 70 euro a notte per due ospiti.

Gragnano (Napoli)- Campania

Agriturismo Casa Scola

Offerta: Autunno Amalfi-Sorrento-sconto 20%.

Casa Scola si trova nel borgo medievale di Castello, nella città di Gragnano, a pochi chilometri dalle più belle località turistiche della Campania (Sorrento, Amalfi, Positano, Pompei, Napoli). Ha aderito al Comitato Promotore della “Strada del vino e dei prodotti tipici Penisola Sorrentina e isola di Capri”, ed è stata riconosciuta, nell’ambito dell’iniziativa “I sapori della Provincia di Napoli”, come Azienda agricola per i prodotti tipici.

La struttura dell’agriturismo è ospitata in un casale ristrutturato databile al XIV secolo.

Prezzo: 55 euro a notte per due ospiti.

Grosseto (Grosseto) – Toscana

Agriturismo Tramonto in Maremma

Offerta: Buona cucina e Olio nuovo. Pacchetto completo per 2 persone, dal 29 ottobre al 2 novembre, che include: pernottamento di minimo 2 notti, colazione, 1 cena gratuita e la degustazione di olio nuovo Evo aziendale.

L’agriturismo Tramonto in Maremma è vicino a Talamone, con un grande parco attrezzato. Ideale per famiglie e gruppi di amici e per assaporare la cucina della Maremma. L’edificio che ospita la struttura è storico e nasce negli anni ’30. Le camere sono quelle padronali mantenute nello stile originale. All’interno sono disponibile Wi-Fi e tutti comfort.