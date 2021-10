Meteo weekend 16-17 ottobre: come cambierà il tempo. Le ultime previsioni aggiornate.

Siamo arrivati al weekend di metà ottobre e il tempo autunnale negli utlimi giorni si è fatto sentire, con piogge, temporali, neve e soprattutto con un deciso calo delle temperature, su livelli quasi invernali.

Dopo la variabilità degli ultimi giorni, caratterizzata anche da vento forte, per il weekend il tempo porterà un cambiamento favorevole, grazie alla rimonta dell’anticiclone. Ecco le previsioni del tempo per il 16-17 ottobre.

Meteo weekend 16-17 ottobre: come cambia il tempo

Basta pioggia e freddo, o neve, per il weekend del 16-17 ottobre è previsto il ritorno del sole e un rialzo delle temperature. Le previsioni annunciano un weekend di beltempo e per i romani potrebbe voler dire l’inizio della famosa “ottobrata“.

Avremo, dunque, tempo prevalentemente stabile anche se non mancherà qualche pioggia o temporale. L’ondata di aria fredda di origine artica che aveva investito l’Italia a metà settimana ha abbandonato la nostra Penisola per dirigersi verso i Balcani meridionali. Resterà solo qualche fenomeno residuo al Sud Italia.

Nel frattempo, tornerà l’alta pressione, che dall’Europa occidentale si sposterà verso quella orientale, riportando condizioni meteo stabili. Proprio nei giorni di sabato 16 e domenica 17 ottobre tornerà il bel tempo sull’Italia che durerà anche all’inizio della prossima settimana. Come abbiamo accennato, tuttavia, non sarà ovunque soleggiato. Al Sud e sulle Isole Maggiori, infatti, il tempo sarà ancora variabile a causa di infiltrazioni di aria umida all’iterano del campo dell’anticiclone. Come spiega 3bmeteo.

Leggi anche –> Meteo che colpaccio arriva l’estate di ottobre: volano le temperature

Le previsioni in dettaglio

Nella giornata di sabato 16 ottobre, il tempo sarà soleggiato al mattino quasi ovunque, eccetto qualche nube irregolare sulle regioni adriatiche, ioniche e su Sicilia e Sardegna. Soprattutto su quest’ultima sono previsti piovaschi. Nelle ore successive, il tempo continuerà ad essere stabile e soleggiato, sempre con l’eccezione degli annuvolamenti sulle regioni adriatiche, centro meridionali, sul versante ionico peninsulare e sulle isole. Sono attese piogge sulla Puglia centro settentrionale e sulla Sicilia occidentale. I venti soffieranno moderati da Nord Ovest. Le temperature aumenteranno nei valori massimi.

Per domenica 17 ottobre, il tempo continuerà ad essere soleggiato al Nord e sulle regioni tirreniche. Mentre sarà più variabile sulle regioni adriatiche, sulle Isole Maggiori e sul resto del Sud. Sono previste piogge con possibili piovaschi locali sulla Sardegna meridionale, sulla bassa Calabria, sulla Basilicata, sulla Puglia centrale e in particolare sulla Sicilia, dove sono attesi rovesci sulle zone centro orientali dell’isola, anche a carattere di temporale ma in attenuazione in serata. Verso sera, poi, i fenomeni si attenueranno

Dalla sera sono previste nubi in aumento sulle Alpi occidentali ma senza fenomeni.

Qualche nebbia e foschia comparirà nelle prime ore del mattino presto, nel momento più freddo, sulla Pianura Padana centro occidentale. Le temperature saranno stabili oppure in lieve rialzo a livello locale. I venti soffieranno deboli o moderati da Nord.

L’inizio della prossima settimana sarà ancora all’insegna del tempo stabile e soleggiato, sempre e soprattutto al Nord. Questo sarà possibile grazie al rinforzo dell’anticiclone. Non mancherà qualche fenomeno all’estremo Sud, residuo del maltempo dei giorni precedenti. Il bel tempo dovrebbe durare fino a metà settimana, secondo le tendenze meteo, poi è atteso l’arrivo di un nuovo fronte perturbato dall’Atlantico.

Leggi anche –> Quando torna l’ora solare 2021: data e come spostare le lancette